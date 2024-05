Eden Hazard levert Chelsea half jaar na afscheid als prof 6 miljoen euro op

Hoewel Eden Hazard in oktober vorig jaar een punt zette achter zijn spelersloopbaan, heeft de 33-jarige Belg zijn voormalig werkgever Chelsea vorige week een behoorlijk miljoenenbedrag opgeleverd. Volgens The Telegraph kunnen the Blues bijna 6 miljoen euro bijschrijven omdat Real Madrid de finale van de Champions League bereikt heeft.

Dat alles heeft te maken met een afspraak in het contract van Hazard bij Real Madrid, dat ondanks zijn voetbalpensioen nog altijd geldig is. Indien de Koninklijke de finale van het miljardenbal zou bereiken, zou Chelsea zich verzekeren van een extra bonus.

Vorige week rekende Real Madrid in eigen huis af met Bayern München (2-1, uitwedstrijd was 2-2), waardoor de Spaanse recordkampioen op 1 juni wederom in de finale van de Champions League staat. Borussia Dortmund zal daarin de tegenstander zijn. Op Stamford Bridge rinkelt de kassa ondertussen.

Door de finaleplaats moet Real Madrid zo’n 5 miljoen pond, omgerekend 6 miljoen euro, overmaken aan Chelsea. Pijnlijk detail is dat Hazard bij de Spaanse landskampioen nooit hetzelfde niveau heeft laten zien als in de Premier League.

Bellingham

Voor het vermogende Real Madrid is de genoemde 6 miljoen euro overigens een schijntje, zeker omdat de winnaar van de Champions League anno 2024 liefst 20 miljoen euro bijschrijft. Indien dede finale verliest van Borussia Dortmund, ontvangt de club van Carlo Ancelotti alsnog zo’n 15,5 miljoen euro.

In Duitsland en Spanje doken journalisten vorige week massaal op een clausule in het contract van Real Madrid-ster Jude Bellingham. Borussia Dortmund krijgt opvallend genoeg meer geld als het de Champions League-finale verliest, dan wanneer het wint. BVB ontvangt namelijk een bedrag van 4,9 miljoen euro wanneer Bellingham de Champions League wint met Real Madrid.

Het prijzengeld dat Borussia Dortmund zou krijgen als verliezend finalist en de bonus voor Bellingham komen daarmee uit boven het prijzengeld dat de Duitse volksclub krijgt als winnaar van het miljardenbal. Voor Borussia Dortmund zal het verschil van 400.000 euro echter weinig voorstellen. Overigens krijgen die Borussen ook nog geld als Bellingham wordt opgenomen in het Champions League Team of the Season. Dat bedrag ligt rond de 1,7 miljoen euro.

