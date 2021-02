Dopingautoriteit: Twaalf maanden schorsing voor Onana is relatief kort

De schorsing van twaalf maanden die Ajax-doelman André Onana heeft opgelegd gekregen vanwege dopinggebruik is relatief kort, zo betoogt Herman Ram. De directeur van de Dopingautoriteit legt tegenover het Algemeen Dagblad uit dat Onana voor vier jaar geschorst had kunnen worden en dat er daarom waarschijnlijk verzachtende omstandigheden in het spel zijn.

Onana is betrapt op het gebruik van furosemide. De 24-jarige doelman zegt het middel abusievelijk hebben binnengekregen door het medicijn Lasimac in te nemen, dat zijn vrouw eerder voorgeschreven had gekregen. Furosemide is geen prestatie bevorderend middel, maar werkt vochtafdrijvend en kan worden gebruikt als maskeringsmiddel. Daarom staat het op de dopinglijst. Het heeft zelf dus geen waarde, maar kan worden gebruikt om echte doping sneller uit je systeem te verwijderen. Furosemide wordt om diverse redenen voorgeschreven, bijvoorbeeld aan mensen met een hoge bloeddruk, voor wie het afvoeren van vocht de bloeddruk doet zakken.

De UEFA heeft de exacte beweegredenen voor de schorsing van Onana nog niet naar buiten gebracht, maar Ram maakt uit de sanctie op dat Ajax verzachtende omstandigheden heeft kunnen aantonen. "Eén jaar is een forse straf, begrijp me niet verkeerd", zegt de directeur van de Dopingautoriteit. "Maar de standaardstraf voor een opzettelijke dopingovertreding is vier jaar. Voor een niet-opzettelijke overtreding is dat twee jaar. Om op één jaar uit te komen, is naast dat niet-opzettelijke aspect een verzachtende omstandigheid nodig."

Volgens Ram kan furosemide inderdaad gebruikt worden als maskeringsmiddel. "Al is wel zo dat deze maskeringsmiddelen de afgelopen tijd wat minder belangrijk zijn geworden", tekent hij daarbij aan. "De analysetechnieken zijn steeds beter geworden." Het lijkt er dus op dat Ajax een niet-opzettelijke overtreding heeft kunnen aantonen, maar Ram weet niet wat voor extra verzachtende omstandigheden in het spel kunnen zijn. "Dat is speculeren, en daar word ik niet voor betaald."