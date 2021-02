Overmars aangepakt na ‘regelrechte blamage’: ‘Niet zijn sterkste eigenschap’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 06:56 • Laatste update: 07:37

Ajax werd deze week ernstig in verlegenheid gebracht door het feit dat Sébastien Haller door een fout niet is ingeschreven voor de Europa League. Ondanks dat meerdere mensen van de Amsterdammers én van de KNVB bij de UEFA nog proberen om de spits ingeschreven te krijgen, lijkt de kans klein dat hij inzetbaar is in het tweeluik met Lille OSC. Valentijn Driessen spreekt in zijn column in De Telegraaf van een ‘regelrechte blamage’. Volgens de chef voetbal bewijst de ‘affaire-Haller’ dat directeur voetbalzaken Marc Overmars een rechterhand naast zich zou kunnen gebruiken.

“Het is een regelrechte blamage voor een professionele topsportorganisatie, die ook nog eens beursgenoteerd is”, schrijft Driessen. Het kan volgens hem ‘geen kwaad’ om snel een ‘afdeling transferzaken’ op te tuigen. “Bij Ajax komt alles qua transfers op het bordje van directeur voetbalzaken Marc Overmars terecht. Hij wil niets liever dan de spin in het web zijn, die alle lijntjes bewaakt. Delegeren is niet zijn sterkste eigenschap, maar de affaire-Haller bewijst dat een ’rechterhand’ geen kwaad kan. Zeker ook met het oog op de continuïteit betreffende transferzaken bij Ajax.”

Driessen stelt dat Overmars sowieso niet het ‘eeuwige leven’ bij Ajax heeft en wijst op het feit dat hij eerder al gelinkt werd aan Arsenal en Barcelona, een uitdaging die hij op voorhand niet zou afwijzen. “Zo’n rechterhand of afdeling transferzaken zou zich ook kunnen ontfermen over contract- en transferzaken op De Toekomst”, stelt de journalist van De Telegraaf. “De zucht naar geld in plaats van de keus voor een gezonde sportieve ontwikkeling bij Ajax zorgde ervoor dat deze week twee spitsentalenten bekendmaakten Ajax transfervrij te verlaten.”

Daarmee doelt Driessen op Brian Brobbey, die zijn aflopende contract niet gaat verlengen, en Julian Rijkhoff, die naar Borussia Dortmund is vertrokken. “Twee dompers, die niet verbleken bij de administratieve misser met Haller. Met zo’n afdeling transferzaken – bij veel topclubs in Europa al opgenomen in de organisatie – waren Brobbey en Rijkhoff misschien niet voor niets de deur uitgelopen en had Ajax veel langer van hun kwaliteiten als spits kunnen profiteren.”

“Financieel hoeft niemand medelijden met hem te hebben, maar sportief zou hij bij Ajax – in zijn vertrouwde omgeving – prima stappen kunnen maken op het hoogste niveau. Zelfs met Haller en Lassina Traoré als concurrenten”, vervolgt Driessen over Brobbey. Hij noemt het een ‘drogreden’ dat zijn perspectief door de aanwezigheid van Haller en Traoré vertroebeld is, omdat er bij een eventuele nieuwe club ook concurrentie rondloopt. “Daarbij komt dat hij elders transfervrij binnenkomt, als tiener zonder status, zonder krediet, waardoor hij veel extra’s zal moeten leveren.”