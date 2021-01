AZ verslaat en passeert Feyenoord via vermakelijke kraker in De Kuip

Zondag, 24 januari 2021 om 18:39 • Dominic Mostert

AZ is er zondag in geslaagd om Feyenoord de eerste thuisnederlaag van het seizoen toe te dienen. In een enerverende topper wonnen de Alkmaarders met 2-3, waardoor ze Feyenoord passeren op de ranglijst in de Eredivisie. AZ staat vierde met zeven punten achterstand op koploper Ajax; Feyenoord neemt de vijfde plek in, op negen punten van de koploper. De ploeg van Dick Advocaat lijdt de tweede competitienederlaag op rij, na het 1-0 verlies tegen Ajax van vorige week.

De neutrale toeschouwer hoefde zich geen moment te vervelen. Het tempo was hoog, het spel ging op en neer en beide ploegen maakten fouten, waardoor de nodige kansen ontstonden. Een penaltyclaim van AZ na twee minuten, na een vermeende handsbal van Steven Berghuis, sorteerde niet het gewenste effect, maar even later grepen de bezoekers toch de leiding. Bij een vlotte aanval van AZ werd Marcos Senesi afgetroefd door Albert Gudmundsson, waarna Jesper Karlsson de ruimte kreeg voor een geplaatst schot in de verre hoek: 0-1.

Feyenoord reageerde met een aantal dreigende momenten, waaronder een goede mogelijkheid voor Nicolai Jörgensen. Na 25 minuten claimde AZ opnieuw tevergeefs een penalty. Senesi verdedigde Gudmundsson in het strafschopgebied, had de arm van het lichaam verwijderd en kreeg de bal daartegen aan na een pass van de aanvaller. Kort daarna ontstond een grote kans voor de Alkmaarders, toen Karlsson werd weggestuurd door Myron Boadu. De Zweed moest snel handelen en stuitte met zijn schot op de uitgekomen Nick Marsman.

Het was een dure misser, want enkele minuten later kwam Feyenoord langszij. Lutsharel Geertruida veroverde de bal van Stengs, waarna Berghuis de ruimte vond bij Jens Toornstra in het strafschopgebied. Die bediende Jörgensen aan zijn linkerzijde; de spits worstelde met de afronding, maar kwam in twee instanties tot scoren. Twee minuten na de pauze kwam AZ echter opnieuw op voorsprong. Fredrik Midtsjö omspeelde Ridgeciano Haps en verstuurde een feilloze voorzet richting Boadu, die oog in oog met doelman Marsman geen fout maakte.

Het was het startsein voor ook een aantrekkelijke tweede helft. Mark Diemers stuitte op Marco Bizot na een fraaie schijnbeweging in het strafschopgebied; Gudmundsson kreeg zijn voet aan de overzijde net niet tegen de bal, toen de bal langs de doellijn zeilde na een schot van Boadu. Niet veel later kwam Feyenoord weer op gelijke hoogte. Yukinari Sugawara verdedigde zwak uit en leverde de bal in bij Diemers, die ditmaal wel doel trof: 2-2. Twintig minuten voor tijd kwam AZ echter wederom op voorsprong en opnieuw ging daar een goede aanval aan vooraf. Via Karlsson en Stengs kwam de bal bij Boadu, die van dichtbij de 2-3 binnentikte. Drie minuten voor tijd stuitte Tijjani Reijnders na een counter op de paal. In de blessuretijd kreeg AZ echter een penalty na een overtreding van Senesi op Stengs op de rand van het strafschopgebied en Teun Koopmeiners schoot die wild over.