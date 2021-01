Zian Flemming spreekt Dusan Tadic aan: ‘Zielig, met drie sterren op je borst’

Zondag, 24 januari 2021 om 17:02 • Dominic Mostert

Zian Flemming baalt van de wijze waarop Ajax zondagmiddag het winnende doelpunt maakte in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2). Voordat Sébastien Haller tot scoren kwam, lag aanvaller Lisandro Semedo van Fortuna aangeslagen op het veld. Fortuna noemde het in een inmiddels verwijderde tweet ‘belachelijk’ dat Ajax verzuimde om de bal uit te schieten en daar lijkt Flemming het mee eens te zijn.

Semedo lag met kramp op het veld. Fortuna voetbalde zelf aanvankelijk ook door, maar volgens Flemming is dat niet te vergelijken met de keuze van Ajax om dat te doen. "Wij speelden door, dus dat argument voert Ajax ook aan. Dat snap ik ergens wel, maar wij waren bezig aan een aanval op links", vertelt de aanvallende middenvelder van Fortuna, nota bene opgeleid bij Ajax, aan Veronica Inside. "Toen kwam de bal bij Onana en dat was het moment waarop de aanval klaar was en een speler geblesseerd op het veld lag. Dan is het normaal om de bal uit te schieten."

Flemming geeft aan dat de situatie in zijn ogen anders zou zijn als Ajax de bal veroverde en direct een countermogelijkheid had. Daar was echter geen sprake van. "Dit was een moment waarop onze aanval voorbij was en zij helemaal opnieuw moesten beginnen. Ik vind niet dat het dan uitmaakt dat het geen overtreding was. Ik vind dat je de bal dan netjes uit hoort te schieten. Ze hebben alle recht om het niet te doen, maar ik vind het niet bij Ajax passen. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd. Na de goal zei ik dat tegen Dusan Tadic. Als je met drie sterren op je borst loopt, is het zielig als je op zo’n manier...", aldus Flemming, die zijn zin niet afmaakt.

Chagrijn bij Fortuna na drie controversiële momenten tijdens duel met Ajax

Ook Ben Rienstra en Sjors Ultee zijn niet blij met de keuze van Ajax om door te voetballen. Lees artikel

"Tadic was het volgens mij niet met me eens, maar hij moet denk ik even in de spiegel kijken. Nogmaals: het is hun goed recht. Ze winnen daardoor. Ze hoeven het niet te doen volgens de regels", concludeert de middenvelder van Fortuna, die de 1-2 nederlaag 'heel teleurstellend' noemt, zeker gezien het spelbeeld. Een gelijkspel was in zijn ogen verdiend geweest. "Maar je weet dat je een beetje geluk nodig hebt als je een resultaat wilt halen tegen Ajax. Dat hebben we niet genoeg gehad. Het eerste doelpunt was een eigen doelpunt dat heel lullig binnenvalt bij de tweede paal. Normaal hebben we altijd iemand bij de tweede paal staan, maar vanwege de cornervariant van Ajax hadden we daar nu niet voor gekozen. Dat de bal daar dan valt, is pure pech."

.

Na de wedstrijd lieten ook aanvoerder Ben Rienstra en trainer Sjors Ultee van Fortuna weten niet blij te zijn met de keuze van Ajax om door te voetballen voorafgaand aan de 1-2. Erik ten Hag, de trainer van de Amsterdammers, kon zich daar niet in vinden. In gesprek met het Algemeen Dagblad wees hij erop dat Fortuna de mogelijkheid had om de bal uit te spelen. "Dat gebeurt niet. Vervolgens komt de bal bij Tagliafico. Hij kijkt een paar keer op, ook om de scheidsrechter (Dennis Higler, red.) de kans te geven om te fluiten. Zij liggen de hele wedstrijd op de grond en schreeuwen voor alles. Op een gegeven moment weet je ook niet meer wat echt is en wat niet."