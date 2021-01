Chagrijn bij Fortuna na drie controversiële momenten tijdens duel met Ajax

Zondag, 24 januari 2021 om 16:31

Fortuna Sittard ging zondagmiddag in eigen stadion met 1-2 onderuit tegen Ajax. Na afloop is er bij de Limburgers chagrijn om drie momenten. Aanvoerder Ben Rienstra stipt na afloop in gesprek met ESPN aan dat Antony op slag van rust een trappende beweging maakte naar Mickaël Tirpan. Trainer Sjors Ultee uit op zijn beurt zijn ongenoegen over het feit dat Ajax de bal voorafgaand aan de winnende treffer van Sébastien Haller niet uit trapte én de rode kaart die Sebastian Polter in blessuretijd kreeg na een charge op Edson Álvarez.

“Ja, het gaat soms in de wedstrijd zo. Ik denk dat er wat momentjes waren die discutabel waren met de scheids, dan krijg je dat”, antwoordt Rienstra als hem gevraagd wordt naar de ‘venijnige momentjes’ tijdens het treffen tussen Fortuna en Ajax. Verslaggeefster Fresia Cousiño Arias vraagt waar de aanvoerder van Fortuna daarmee op doelt. “Vlak voor rust begon het een beetje. Ik heb het zelf niet gezien, maar er werd gezegd dat er nagetrapt werd. Toen werd het al een beetje heter in de tunnel. Mensen roepen wat, je weet hoe het gaat.”

De trappende beweging van Antony richting Tirpan, dat volgde na een duel. Al vallende lijkt de Braziliaanse aanvaller naar zijn tegenstander te trappen.

Ultee was van mening dat de bal voorafgaand aan de treffer van Haller, die scoorde op aangeven van Nicolás Tagliafico, uit getrapt had moeten worden, aangezien Lisandro Semedo aangeslagen op het veld lag. Fortuna Sittard noemde het in een inmiddels verwijderde tweet ‘belachelijk’ dat Ajax verzuimde om de bal uit te schieten, al voetbalde Fortuna voorafgaand aan de aanval van de Amsterdammers zelf ook verder.

“Volgens mij schoot de kramp vol in zijn been. Dan zou het fijn zijn als Ajax die bal even uitschiet. Toen Onana de bal had, dacht ik dat ze de bal uit gingen schieten. Het voelt extra zuur als je met tien man de tegengoal krijgt waardoor je de wedstrijd verliest”, zegt Ultee. Daar was zijn collega Erik ten Hag het overigens niet mee eens. Tegenover het Algemeen Dagblad wijst de trainer van Ajax op het feit dat Fortuna de eerste kans had om de bal uit te spelen.

“Dat gebeurt niet. Vervolgens komt de bal bij Tagliafico. Hij kijkt een paar keer op, ook om de scheidsrechter (Dennis Higler, red.) de kans te geven om te fluiten”, geeft Ten Hag te kennen. “Zij liggen de hele wedstrijd op de grond en schreeuwen voor alles. Op een gegeven moment weet je ook niet meer wat echt is en wat niet.”

(Hadden zelf ook de kans om de bal buiten te spelen) #FORaja pic.twitter.com/SpQWRj0Pyd — Jarno Visser (@isserook) January 24, 2021

In de blessuretijd kwam Fortuna ook nog met tien man te staan. Polter trapte Edson Álvarez in zijn knieholte en na inmenging van de VAR gaf scheidsrechter Dennis Higler een rode kaart. “Absoluut niet”, antwoordt Ultee als gevraagd wordt of hij de rode kaart terecht vindt. “Weet je waarom? Hij kijkt niet naar hem. Zet een oud-voetballer in de VAR en dan is het oordeel anders. Misschien dat mensen nu gaan zeggen dat ik ook geen oud-voetballer ben. Ik heb het idee dat Polter een blok probeert te zetten. Dat doet hij slecht, hoor. Ik wil niet zeggen dat het niks is, ik snap dat je met vuur speelt. Het is dom dat je dit doet. Ik snap dat het een rode kaart is, maar omdat hij niet naar links kijkt betwijfel ik of dit zijn intentie is.”

“Ik ben het met Ultee eens”, zegt analist Marciano Vink na het zien en horen van het interview met Ultee. “Niet zozeer het wegkijken, maar wel dat hij een blok probeert te zetten. Hij probeert zijn voet voor die van Alvárez neer te zetten. Het is heel onbeholpen en ik snap dat je rood geeft, maar je moet kijken naar de actie die hij wil maken. Als hij geel had gegeven, had ik het ook begrepen. Het is een overtreding die rood zou kunnen zijn, maar ik begrijp wat hij wil doen.”