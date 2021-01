‘Met een ander had Feyenoord deze wedstrijd misschien wel gewonnen’

Maandag, 18 januari 2021 om 10:10

Het team van de week in De Telegraaf, samengesteld door rapporteur Jan Poortvliet, wordt gedomineerd door spelers van Ajax en Feyenoord. De Amsterdammers stapten zondag als winnaar van het veld in de Klassieker, door een doelpunt van Ryan Gravenberch in de eerste helft. Poortvliet wijst André Onana aan als de grote uitblinker en had de doelman van Ajax beoordeeld met een 9, als er cijfers uitgedeeld hadden moeten worden.

“Met een andere keeper onder de lat had Feyenoord deze wedstrijd misschien wel gewonnen. Hij had een aantal geweldige reddingen in huis, stond telkens op de goede plaats en was ook belangrijk in de opbouw. Onana krijgt wel eens het verwijt dat hij te nonchalant is, maar vandaag was hij met slechts één ding bezig: het winnen van De Klassieker. Hij was geconcentreerd, deed geen gekke dingen en heeft eigenhandig voorkomen dat Feyenoord op het scorebord verscheen”, stelt Poortvliet in De Telegraaf. Ook Noussair Mazraoui, Daley Blind en Ryan Gravenberch krijgen een plek in het team van de week.

Mazraoui speelde volgens Poortvliet een sterke wedstrijd, was opbouwend goed, heeft het lef om passeeracties te maken en deed verdedigend zijn werk. “Blind heb ik op weinig fouten kunnen betrappen en de opbouw van Ajax begint altijd bij hem. Hij heeft een uitstekende inspeelpass en had daarmee een belangrijk aandeel in het doelpunt van Ryan Gravenberch. Jurriën Timber maakte tegen Feyenoord ook een geweldige indruk, maar Blind is niet weg te denken uit de defensie van de Amsterdammers.”

Aan de zijde van Feyenoord krijgen Tyrell Malacia en Steven Berghuis van Poortvliet een plek in het team van de week. “Die jongen heeft het Antony knap lastig gemaakt. Hij zat er telkens kort bovenop, leek tot op het bot gemotiveerd en ging op een mannelijke manier de duels aan”, zegt de oud-international, die voor onder meer PSV en Roda JC Kerkrade speelde, over Malacia. Berghuis was volgens hem betrokken bij alle gevaarlijke acties van Feyenoord. “Ik heb een hele gedreven Berghuis gezien, die uitstraalde dat hij per se van Ajax wilde winnen. Die energie bracht hij op een gegeven moment over op de rest van de ploeg.”

Team van de week van De Telegraaf: Onana, Mazraoui, Blind (allen Ajax), Bazoer (Vitesse), Malacia (Feyenoord); Gravenberch (Ajax), Tannane (Vitesse), Flemming (Fortuna Sittard); Berghuis (Feyenoord), Malen en Madueke (beide PSV).