Geen Clásico in finale van Supercopa na rampzalige avond van Vázquez

Donderdag, 14 januari 2021 om 22:53 • Chris Meijer • Laatste update: 23:02

Voor Barcelona wacht komende zondag in de finale van de Supercopa een ontmoeting met Athletic Club. De ploeg van trainer Marcelino rekende donderdagavond in Málaga af met Real Madrid: 1-2. Athletic stond na de eerste helft al op een 0-2 voorsprong, door twee doelpunten van Raúl García die tot stand kwamen door gestuntel van Lucas Vázquez. Een treffer van Karim Benzema zorgde nog voor een spannend slot, maar Real Madrid kon de voor rust ontstane schade niet meer repareren.

Barcelona verzekerde zich woensdagavond al van een plek in de finale van de Supercopa. Nadat het duel met Real Sociedad in een 1-1 gelijkspel eindigde, werd er na het nemen van strafschoppen gewonnen. Kampioen Real Madrid en bekerfinalist Athletic Club streden in het Estadio La Rosaleda van Málaga om de tweede finaleplaats en de Basken kenden een uitstekende start, want al na achttien minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord.

Dramatisch uitverdedigen van Real.. ??

Raul Garcia profiteert en zet Athletic op voorsprong ??#ZiggoSport #RealMadridAthletic pic.twitter.com/IEtVLJ6ynv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2021

In eerste instantie dook Iñaki Williams op in kansrijke positie op, maar zijn schot mislukte. De opbouw van Real Madrid was vervolgens dramatisch: Vázquez leverde de bal in bij Dani García. Hij bracht direct Raúl García in stelling, die opdook tussen Raphaël Varane en Sergio Ramos in en Thibaut Courtois kansloos liet. Vázquez stond na 38 minuten ook aan de basis van de 0-2, toen hij binnen het strafschopgebied een overtreding beging op Íñigo Martínez. Raúl García schoot vanuit de door scheidsrechter Juan Martinez Munuera toegekende penalty zijn tweede treffer van de avond achter Courtois.

Het initiatief was in het begin van de tweede helft in handen van Real Madrid, maar Athletic Club bood weinig ruimte en zorgde zelf al snel voor een grote kans na een kopbal van Iker Muniain. De Koninklijke werd gedurende het tweede bedrijf steeds sterker en kreeg langzaam maar zeker betere kansen, bijvoorbeeld via Marco Asensio die paal én lat raakte. Een kwartier voor tijd kwam Real Madrid tóch terug in de wedstrijd. Karim Benzema tikte bij de tweede paal binnen, waarna de treffer aanvankelijk geannuleerd werd. Na inmenging van de VAR werd het doelpunt tóch goedgekeurd, waardoor er een spannende slotfase restte.

Raul Garcia vanaf de stip met zijn tweede van de avond ????

Opnieuw is het Vazquez die in de fout gaat ??#ZiggoSport #RealMadridAthletic pic.twitter.com/oDiwAPTxZP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2021

Daarin hield Courtois Real Madrid op de been na een inzet van Asier Villalibre. Benzema leek vervolgens met zijn tweede treffer van de avond de gelijkmaker op het scorebord te zetten, maar opnieuw floot Munuera voor buitenspel en daar bleek deze keer wel sprake van te zijn. In de zes minuten blessuretijd wist Real Madrid geen gelijkmaker meer te produceren, waardoor Athletic komende zondag tegenover Barcelona staat in de finale van de Supercopa.