Ajax grijpt door nederlaag tegen Atalanta naast flinke miljoenenbonus

Ajax loopt een flinke bonus mis door de 0-1 nederlaag tegen Atalanta in de afsluitende wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Bij winst had de Amsterdamse club een bonus van 9,5 miljoen euro kunnen bijschrijven voor het bereiken van de achtste finale. Daarnaast stond er een winstpremie van 2,7 miljoen euro op het spel. De totale Champions League-inkomsten liggen na de zes groepsduels op 47,5 miljoen euro.

Ajax ontving naast een startpremie van 15,25 miljoen euro ook nog eens een zogeheten coëfficientpremie, een bedrag op basis van prestaties uit het verleden. Hierdoor kon nog eens 19,9 miljoen euro worden bijgeschreven. Daarnaast leverden twee eerdere overwinningen en een gelijkspel nog eens 6,3 miljoen euro op en kwam er ook nog 6 miljoen euro vrij uit de market pool, waar onder meer de Europese televisiegelden onder vallen. Vanwege de coronacrisis kan laatstgenoemde bedrag lager uitvallen. De volledige pot is in ieder geval voor Ajax, als enige Nederlandse deelnemer aan de Champions League. Er zijn geen inkomsten uit kaartverkoop, omdat de Johan Cruijff ArenA leeg bleef vanwege de aanhoudende coronacrisis.

Davy Klaassen mist een grote kans op de 1-0

Als Ajax dit seizoen de kwartfinale had bereikt, dan had de UEFA nog eens 10,5 miljoen euro overgemaakt richting Amsterdam. In het geval van een plaats in de halve finale had men nog eens 12,5 miljoen euro uitgekeerd. Voor het bereiken van de eindstrijd wordt dit seizoen een bedrag van vijftien miljoen euro uitgekeerd aan de finalisten. Het verschil met de Europa League is aanzienlijk, want in die Europese competitie liggen de bonusbedragen voor de kwartfinale (1,5 miljoen euro), halve finale (2,4 miljoen euro) en finale (4,5 miljoen euro) beduidend lager.

In het uiterst succesvolle seizoen 2018/19 lag het totaalbedrag op maar liefst 78,6 miljoen euro. Het elftal van trainer Erik ten Hag reikte destijds tot de halve finale. Vorig seizoen lag het totaalbedrag vanwege de uitschakeling in de groepsfase een stuk lager. Desodanks leverden de zes poulewedstrijden destijds circa vijftig miljoen euro op, vergelijkbaar met het bedrag dat een jaar later op de rekening van Ajax komt te staan.