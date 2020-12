Driessen tempert verwachtingen: ‘Voor Ajax-begrippen komt hij tekort’

Valentijn Driessen gelooft niet dat Danilo in de toekomst de eerste spits van Ajax wordt. De journalist van De Telegraaf tempert daarmee de verwachtingen van de door FC Twente gehuurde aanvaller, die zaterdagavond tégen Ajax speelt in de Eredivisie. "Dat moet dan de nieuwe Ajax-spits worden voor volgend jaar, maar ik zie dat niet zo zitten", aldus Driessen in een video-item voor De Telegraaf.

Danilo verbaast dit seizoen vriend en vijand in de Eredivisie. De 21-jarige Braziliaan geldt als de dragende kracht van FC Twente en staat met negen doelpunten en vier assists bovenaan beide statistiekenklassementen. Toch is Driessen minder overtuigd. "Ik heb hem nu twee keer gezien...", aldus de journalist. "Het is een goede spits voor FC Twente, maar ik denk dat hij voor Ajax-begrippen tekort komt."

Driessen ziet dat de spitspositie momenteel zwak bezet is bij Ajax. "Je hebt bij Ajax nu geen echte spits. Lassina Traoré, Zakaria Labyad en Dusan Tadic zijn af en toe de spits, geen van allen echte spitsen." Eerder zei Danilo tegenover Voetbalzone dat hij bij Ajax in de voetsporen van Zlatan Ibrahimovic en Luis Suárez hoopt te treden. "Danilo is wel een echte spits, maar het niveau... Hij is niet van het niveau-Romelu Lukaku, -Erling Haaland, -Sadio Mané, -Mohamed Salah.."

Ook spreekt Driessen in het video-item over de situatie van David Neres. De vleugelspits van Ajax postte na afloop van de verloren Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (1-0) een foto waarop te zien is dat hij een een brace draagt om zijn rechteronderbeen. Toch valt de blessure van Neres volgens Driessen mee. "Het is afwachten of hij speelt tegen FC Twente. Het is natuurlijk vroeg dag, maar volgens mij viel het mee, wat ik ervan gehoord heb."