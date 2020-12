David Neres laat Ajax-fans schrikken met blessureupdate op Instagram

David Neres heeft voor het eerst van zich laten horen na zijn vroegtijdige aftocht tijdens het Champions League-duel van Ajax met Liverpool (1-0) van dinsdagavond. De Braziliaanse vleugelaanvaller draagt een brace om zijn rechteronderbeen, zo blijkt woensdagmiddag uit een verhaal van de Ajacied op zijn Instagram Stories. De ernst van de blessure van Neres is nog niet helemaal duidelijk.

Neres raakte dinsdagavond in de slotfase van de clash op Anfield geblesseerd en het was snel duidelijk dat de buitenspeler niet verder kon spelen. Trainer Erik ten Hag greep gelijk in en stuurde Lassina Traoré het veld in als vervanger van de geblesseerde vleugelaanvaller. Het lijkt erop dat Neres inmiddels is onderzocht door de medische staf van Ajax, al is nog niet bekend of hij op tijd fit zal zijn voor het thuisduel met FC Twente van aanstaande zaterdag.

Er zit een brace om het rechteronderbeen van David Neres, zo laat de foto op Instagram Stories zien.

Voor Neres is het niet de eerste keer dat hij tegen een blessure aanloopt tijdens een wedstrijd in de Champions League. Afgelopen seizoen hield de Ajax-aanvaller een zware knieblessure over aan het uitduel met Chelsea (4-4) in de groepsfase van het miljardenbal. Uiteindelijk kon Neres pas in augustus van dit jaar zijn rentree maken in de hoofdmacht van de Amsterdamse club, na een herstelperiode van bijna negen maanden.