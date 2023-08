Lammers, Danilo en Dessers beleven dramatische seizoensopener met Rangers

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 20:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:02

Rangers FC is op dramatische wijze begonnen aan het nieuwe seizoen in de Schotse Premiership. De ploeg van trainer Michael Beale verloor op bezoek bij Kilmarnock FC met 1-0 door een treffer van Bradley Lyons. Bij the Gers verschenen Sam Lammers en Cyriel Dessers aan de aftrap, terwijl Danilo in minuut 65 inviel. Celtic, dat zelf met 4-2 won van Ross County, pakt direct een voorsprong van drie punten op Rangers. De blauwe club uit Glasgow kent zodoende bepaald geen optimale voorbereiding op het heenduel in de derde voorronde van de Champions League met Servette FC.

Bijzonderheden

Rangers speelde geen onaardige eerste helft en creëerde kansen via Abdallah Sima en Connor Goldson. Zowel de vleugelaanvaller als de centrale verdediger zag doelman William Dennis redding brengen. Ook Dessers kreeg de kans om de score te openen voor Rangers, maar Dennis had andermaal een antwoord in huis. Vlak na rust was John Souttar tot tweemaal toe dichtbij, maar ook dit keer zat er geen treffer voor hem in. Drie minuten na de entree van Danilo, die Dessers verving, maakte Kilmarnock de eerste treffer. Een verre inworp kwam in de zestien door de benen van Souttar terecht voor de voeten van Lyons, die de ruimte kreeg om te draaien en uit te halen: 1-0. Rangers zette in het restant van de wedstrijd tevergeefs aan.

En tegen de verwachting in komt Kilmarnock op voorsprong, waarbij het stadion ontploft ??#ZiggoSport #KILRANG pic.twitter.com/UxNlKynx64 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 5, 2023

Kilmarnock FC - Rangers FC 1-0

65' 1-0 Bradley Lyons