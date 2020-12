Danilo stelt doel: ‘Ik wil bij Ajax de opvolger van Zlatan en Suárez worden’

Danilo draait op dit moment op volle toeren bij FC Twente. De huurling van Ajax is samen met Steven Berghuis gedeeld topscorer van de Eredivisie. Maar als het aan de Braziliaan ligt, blijft het daar niet bij. Hij is vastberaden om de nieuwe spits van Ajax te worden. In een openhartig interview met verslaggever Kalum van Oudheusden van Voetbalzone praat hij over zijn verleden en zijn dromen voor de toekomst. Zal hij in de toekomst dé spits van Ajax worden?



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s. is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s.