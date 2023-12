Van Hanegem oordeelt snoeihard over Feyenoorder: ‘Raakt geen knikker meer’

Willem van Hanegem is niet te spreken over de recente prestaties van Igor Paixão, zo laat de Kromme weten in het jaaroverzicht van de AD Willem & Wessel-podcast. Journalist Mikos Gouka denkt de reden te weten waarom de 23-jarige buitenspeler minder presteert voor Feyenoord dan vorig seizoen. “Hij mist Danilo.”

Paixão was tijdens de overwinningen tegen FC Volendam (3-1) en FC Utrecht (2-1) nog trefzeker voor Feyenoord, maar Van Hanegem is niet blij met zijn prestaties dit seizoen. “Het is maar goed dat Paixão hem maakt, want anders hadden ze hem meteen weg moeten sturen. Die raakt echt geen knikker meer.”

Van Hanegem stoort zich aan het gedrag van de Braziliaan. “Hij loopt alleen maar duimpjes uit te delen. Dan denk ik: ga gewoon beter spelen.” Het clubicoon van Feyenoord denkt dat Paixão minder bezig moet zijn met de mening van anderen.

“Hij kan goed voetballen, maar moet minder voor de spiegel staan”, gaat Van Hanegem verder. “Dat is veel beter.” Met zijn opmerking doelt Van Hanegem niet op de naaktvideo van Paixão, die de buitenspeler onlangs per ongeluk op zijn Instagram plaatste.

“Dat bedoel ik niet. Hij moet niet voor de spiegel staan, maar in de spiegel kijken. Het verschil met vorig seizoen is heel groot. In het begin speelde hij goed, Hij is een goede speler, maar de laatste maanden heeft hij wel moeite met binnenschieten. En niet alleen hij.”

Danilo

Gouka, ook aanwezig in de podcast, denkt te weten waarom Paixão minder presteert. “Hij mist Danilo. Die vertaalde alles voor hem. Paixão heeft ook wel andere vrienden in de spelersgroep van Feyenoord, maar als Danilo er vorig seizoen niet was had hij al Nederlands gesproken. Dat wordt echt gezegd.

Danilo deed de deur in De Kuip afgelopen zomer achter zich dicht. De 24-jarige spits toonde zich vorig seizoen als een uitstekende reservespits in Rotterdam-Zuid. In 48 wedstrijden was hij goed voor 14 doelpunten en 4 assists. Feyenoord wist uiteindelijk behoorlijk te verdienen op Danilo. De rechtspoot kwam in 2022 transfervrij over van aartsrivaal Ajax, om een jaar later voor ruim 6 miljoen euro naar Rangers te vertrekken.

