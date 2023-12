Rangers breidt ex-Eredivisie-enclave uit en bereikt akkoord over huurtransfer

Fábio Silva gaat zijn loopbaan voortzetten bij Rangers FC, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdag te melden. De Portugese vleugelaanvaller maakt het seizoen in Schotland af en gaat spoedig een contract ondertekenen.

Rangers heeft geen optie tot koop bedongen bij de deal. Manager van de Schotse grootmacht, Philippe Clement, was een belangrijke factor bij de totstandkoming van de transfer. De Belgische oefenmeester kent Fábio Silva uit zijn tijd bij RSC Anderlecht.

Het is namelijk niet de eerste keer dat Wolverhampton Wanderers Fábio Silva uitleent. De 21-jarige Portugees kwam in de zomer van 2020 voor maar liefst veertig miljoen euro over van FC Porto, maar wist zich niet te ontpoppen tot basiskracht in Engeland.

In plaats daarvan verhuurde the Wolves hem in het seizoen 2022/23 het eerste half jaar uit aan Anderlecht. Na de winter kwam hij een half jaar op huurbasis uit voor PSV. Nu wordt Fábio Silva dus opnieuw verhuurd door Wolverhampton.

Bij PSV wist hij in zes maanden tijd een prima indruk achter te laten. Hij kwam negentien keer in actie namens de Eindhovenaren. Hij wist hierin vijf keer te scoren en twee assists af te leveren. Ook schoot hij de beslissende strafschop in de bekerfinale tegen Ajax tegen de touwen.

Ajax raakte zo onder de indruk van de Portugees, dat de club afgelopen zomer volgens het Eindhovens Dagblad samen met PSV de strijd aan wilde gaan om zijn handtekening. Uiteindelijk besloot Ajax om Carlos Forbs aan te trekken en liet de club de interesse varen. PSV richtte het vizier op Noa Lang.

Fábio Silva wilde volgens de berichtgeving van PSV-watcher Rik Elfrink graag bij PSV blijven, alleen kon PSV hem niet betalen. Afgelopen half jaar kwam de Portugese aanvaller tien keer in actie voor Wolverhampton. Hij scoorde een keer.



