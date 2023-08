Recordtransfer Feyenoord gearriveerd in Rotterdam; doorverkooppercentage bekend

Woensdag, 2 augustus 2023 om 12:16 • Lars Capiau • Laatste update: 13:18

Ayase Ueda is gearriveerd in Rotterdam, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagochtend. De Japanner zal woensdagmiddag zijn medische keuring ondergaan, waarna hij spoedig gepresenteerd zal worden bij de regerend kampioen. Cercle Brugge, voor wie Ueda de duurste uitgaande transfer ooit wordt, ontvangt een bedrag van negen miljoen euro, wat met bonussen nog met 1,25 miljoen euro kan oplopen. Tevens heeft de Belgische club een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen.

Met de exacte hoogte van de transfersom die Romano meldt zou de prijs nog wat hoger uitvallen dan eerder gemeld. Toen werd namelijk gesproken over bonussen van één miljoen euro, maar dat lijkt dus 250.000 euro meer te zijn. Ook over de hoogte van het doorverkooppercentage heerste nog onduidelijkheid, maar die is met twintig procent aan de hoge kant.

