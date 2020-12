‘Vertrek van Advocaat bij Feyenoord aanstaande; opvolger staat klaar’

Frank Arnesen gaat ervan uit dat Dick Advocaat na het seizoen vertrekt als trainer van Feyenoord, zo meldt Voetbal International. De technisch directeur van de Rotterdammers betrekt Advocaat niet bij de plannen voor komend seizoen. Dirk Kuyt maakt goede kans om de opvolger te worden van Advocaat, zo schrijft het weekblad.

Het contract van Advocaat bij Feyenoord loopt aan het einde van het seizoen af. Hoewel Arnesen stelt dat de oefenmeester 'geweldig' is, heeft de technisch directeur nog altijd niet gesproken met Advocaat over de toekomst. "Los nog van de vraag of hij dan wel wil blijven, moet het ontbreken van enige vorm van communicatie voelen als een totaal gebrek aan respect voor de man onder wiens leiding Feyenoord nu al meer dan een jaar ongeslagen is gebleven in de Eredivisie", concludeert VI.

Advocaat wordt op geen enkele manier betrokken bij de toekomstplannen van Feyenoord. Kuyt, de trainer van het Onder-19-elftal, schuift wél aan bij de scoutingsvergaderingen, weet het voetbalblad. Feyenoord heeft Kuyt de belofte gedaan dat hij ooit hoofdtrainer van de club wordt. Die belofte wil Arnesen niet breken, al is de vraag of hij de oud-aanvaller met slechts twee jaar ervaring als trainer van de Onder-19 nu al voor de leeuwen gooit. Ook de namen van FC Volendam-trainer Wim Jonk en oud-Feyenoorder Jon Dahl Tomasson, die nu werkzaam is als coach van Malmö FF, zingen rond.

De connectie tussen Arnesen en Advocaat is gespannen. De trainer mocht in de zomerse transferperiode weliswaar Bryan Linssen en Mark Diemers aantrekken, spelers die Arnesen liever niet zag komen, maar kreeg ondanks fel aandringen niet zijn gewenste spits. "Het is bijna sneu voor Dick", zegt een ingewijde tegen VI. "Hij presteert fantastisch, maar krijgt meer respect van de buitenwacht dan intern het geval is. Want wat heeft Arnesen nou voor hem gedaan? Niks."

Arnesen wil vanaf volgend seizoen een geheel nieuwe weg inslaan met Feyenoord. Er moet meer focus komen op spelers uit de jeugdopleiding. Mogelijk gaan de Rotterdammers afscheid nemen van Luciano Narsingh, Sven van Beek, Bart Nieuwkoop en Eric Botteghin, wier contracten aflopen. Ook zet Arnesen in op de zomerse verkoop van één of twee spelers, hetgeen nodig zal zijn om zwarte cijfers te schrijven.