Laporta ‘belooft’ Barcelona als presidentskandidaat absolute topaankoop

Joan Laporta heeft officieel aangekondigd dat hij weer de president van Barcelona wil worden. De 58-jarige advocaat, die al tussen 2003 en 2010 de leiding had bij de Spaanse topclub, is een van de acht kandidaten tijdens de presidentsverkiezingen in januari. Volgens El Chiringuito heeft Laporta de komst van Erling Braut Haaland beloofd aan de leden van Barcelona indien hij tot president gekozen wordt.

Door het vroegtijdig aftreden van Josep Maria Bartomeu als president worden de verkiezingen naar voren gehaald; aanvankelijk stonden die gepland in maart van volgend jaar. In de afgelopen tijd werd al duidelijk dat Laporta van plan was om een gooi te doen naar een tweede termijn als president van Barcelona. Hij was echter nog bezig met het voldoen aan de eisen (meer dan 2.257 handtekeningen van medestanders, plus een waarborgsom van 125 miljoen euro), maar heeft dit nu klaarblijkelijk voor elkaar.

“Ik doe mee aan de verkiezingen, omdat ik van de club houd. We hebben de nodige voorbereidingen getroffen en kunnen de club ervaring en vastberadenheid bezorgen. We hebben een plan. Ik wil alle fans van Barcelona verenigen, dit is geen tijd om terug te kijken. In het Barcelona dat wij voor ogen hebben, is plek voor iedereen”, laat Laporta weten in een statement. “Ons plan is om de fans weer gelukkig te maken. Dat is geen makkelijke verkiezingsbelofte.”

Tijdens de verkiezingen, waaraan verder Víctor Font, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Pere Riera, Lluís Fernàndez Alà en Jordi Farré meedoen, is Lionel Messi een heet hangijzer. De Argentijnse sterspeler is in het bezit van een aflopend contract en wilde eigenlijk afgelopen zomer al vertrekken bij Barcelona. “Ik moet nog met Messi spreken. We waarderen en respecteren elkaar. Hij heeft tijd om te beslissen en ik wacht op het vertrouwen van de socios. Messi houdt van Barcelona en ik weet zeker dat wij hem als club een kans kunnen bieden. Ik acht mezelf capabel om een gesprek met hem te voeren.”

Koeman kan weer lachen: 'Zij hebben zichzelf bewezen in deze wedstrijd'

Ook het al dan niet aanblijven van Ronald Koeman als trainer van Barcelona is inzet tijdens de presidentsverkiezingen. Andere kandidaten spraken reeds over de terugkeer van Josep Guardiola (al verlengde hij recent zijn contract bij Manchester City) of het aanstellen van Xavi Hernández. “Koeman is een grootheid in onze clubgeschiedenis en hij verdient respect. We willen dat hij goed presteert. Hij heeft een contract en we moeten beseffen dat we in een zeer moeilijke situatie zitten. Hij is onze trainer. Met Xavi heb ik nog niet over de toekomst gesproken”, geeft Laporta te kennen. Hij staat te boek als een vertrouweling van Johan Cruijff en probeerde vijf jaar geleden al om voor de tweede keer president van Barcelona te worden. Destijds moest hij het echter afleggen tegenover Bartomeu, die het stokje overnam van Laporta's opvolger Sandro Rosell.

Laporta belooft volgens El Chiringuito ook dat Barcelona een topaankoop gaat doen als hij wordt gekozen. Hij zou naar verluidt zijn goede contacten met Mino Raiola willen aanboren om Haaland van Borussia Dortmund over te nemen als de opvolger van de naar Atlético Madrid vertrokken Luis Suárez. Op dit moment lijkt dit overigens weinig realistisch. Barcelona zit financieel gezien in zwaar weer en bereikte na ingewikkelde onderhandelingen met de selectie een akkoord over een salarisoffer, dat een broodnodige bezuiniging oplevert. De twintigjarige Haaland heeft bij Borussia Dortmund nog een contract tot medio 2024.

Ook de komst van David Alaba vormt een verkiezingsbelofte van Laporta en dat lijkt iets realistischer, gezien de Oostenrijkse verdediger annex middenvelder bij Bayern München in het bezit is van een aflopend contract en de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis momenteel stopgezet zijn. BILD meldde eerder dat Alaba wel oren heeft naar een overgang naar Spanje: Barcelona en Real Madrid zouden zijn droomclubs zijn. Alaba is bezig aan zijn twaalfde seizoen bij Bayern en speelde in die periode 394 officiële duels voor de club, waarin hij 31 keer scoorde.