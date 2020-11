Wondergoal Senesi en penalty's Berghuis redden tiental Feyenoord

Feyenoord heeft zondagmiddag een verdienstelijke overwinning geboekt op Fortuna Sittard. De Rotterdammers kwamen vroeg op achterstand en incasseerden in de twaalfde minuut een rode kaart, toen Orkun Kökcü van het veld werd gestuurd. Dankzij een wereldgoal van Marcos Senesi en twee rake strafschoppen van Steven Berghuis werd het desondanks 1-3. Feyenoord, dat Nicolai Jörgensen weer welkom heette in de ploeg na blessureleed, neemt de derde plek in de Eredivisie in.

De rode kaart voor Kökcü werd na elf minuten toegekend door arbiter Dennis Higler. Na een één-twee met Nicolai Jörgensen zette Kökcü zijn noppen op de achillespees van middenvelder Roel Janssen. Op dat moment leidde Fortuna al met 1-0: in de eerste minuut was de thuisploeg op voorsprong gekomen. Tesfaldet Tekie stuurde Zian Flemming de diepte in met een fraaie steekbal en de aanvaller kon niet worden afgestopt door Marcos Senesi. Doelman Nick Marsman had vervolgens geen antwoord op zijn schuiver.

Het leek dus een zware bevalling te worden voor Feyenoord, maar na de rode kaart speelden de bezoekers fel en gedisciplineerd. Het team van Dick Advocaat gaf relatief weinig kansen weg en kwam zelfs op gelijke hoogte door een zondagsschot van Marcos Senesi vanuit de tweede lijn. De verdediger nam een afvallende bal ineens op de slof en plaatste het leer exact in de rechterkruising. Op slag van rust kreeg Feyenoord bovendien de eerste penalty. Bryan Linssen nam een lange bal van Steven Berghuis rond de zestienmeterlijn aan op de borst en betrad het strafschopgebied. Hij kwam in contact met Martin Angha, ging naar het gras en kreeg de strafschop mee; Berghuis benutte de penalty.

Een van de weinige gevaarlijke momenten voor Fortuna uit de eerste helft ná de rode kaart, was een vlammend afstandsschot van Mats Seuntjens op de lat. De thuisploeg wist zich in grote lijnen echter geen raad met een man meer. Na de pauze kwam Feyenoord minder toe aan voetballen en zocht Fortuna naar de gelijkmaker. Halverwege de tweede helft moest Marsman opeenvolgende reddingen verrichten op inzetten van Sebastian Polter en Flemming. Twintig minuten voor tijd stuitte laatstgenoemde opnieuw op de keeper van Feyenoord. Vlak voor tijd besliste Feyenoord de wedstrijd definitief: Berghuis legde opnieuw met succes aan vanaf elf meter, nadat hij zelf werd gevloerd door Jorrit Smeets.