Veelbesproken penalty voor Feyenoord: ‘Schelden is niet nodig'

Na een spectaculaire eerste helft leidt Feyenoord met 1-2 bij Fortuna Sittard. De bezoekers kwamen in de eerste minuut op achterstand en incasseerden niet veel later een rode kaart: Orkun Kökcü moest het veld ruimen na een charge op Roel Janssen. Feyenoord toonde echter veerkracht en boog de achterstand dankzij een wondergoal van Marcos Senesi en een penalty van Steven Berghuis om in een voorsprong. Analist Mario Been heeft begrip voor de rode kaart, maar vond de strafschop onterecht.

De rode kaart voor Kökcü werd na elf minuten toegekend door arbiter Dennis Higler. Na een één-twee met Nicolai Jörgensen zette Kökcü zijn noppen op de achillespees van middenvelder Janssen. Op dat moment leidde Fortuna al met 1-0: in de eerste minuut was de thuisploeg op voorsprong gekomen. Tesfaldet Tekie stuurde Zian Flemming de diepte in met een fraaie steekbal en de aanvaller kon niet worden afgestopt door Marcos Senesi. Doelman Nick Marsman had vervolgens geen antwoord op zijn schuiver.

"Het begin is natuurlijk weer niet goed", concludeert Been, zelf voormalig trainer van Feyenoord langs de lijn van het veld van Fortuna Sittard. "Daar heeft Feyenoord wel patent op. Het resulteerde meteen in het doelpunt. De verdediging van Feyenoord staat niet goed; Flemming schiet de bal tegendraads geweldig in. Na die goal, ook met een man meer, had Feyenoord nog een paar goede momenten. Ze zaten goed in de wedstrijd", voegt hij toe in gesprek met journalist Pascal Kamperman van FOX Sports.

Orkun Kökcü ontving vroeg in de wedstrijd een rode kaart van Dennis Higler.

Na de rode kaart speelden de bezoekers inderdaad fel en gedisciplineerd. Het team van Dick Advocaat gaf relatief weinig kansen weg en kwam zelf op gelijke hoogte door een zondagsschot in de rechterkruising van Marcos Senesi vanuit de tweede lijn. Been spreekt van een 'supergoal'. "Dit was absoluut het hoogtepunt. Op dat moment was het misschien wel een verdiende gelijkmaker, omdat Feyenoord met een man minder het initiatief nam", merkt de analist op. Voor de rode kaart van Kökcü heeft hij begrip. "Kökcü werd een beetje vastgehouden, maar is compleet te laat. Hij heeft niet de intensiteit om hem te raken, maar je ziet meerdere van zulke overtredingen waar rood voor getrokken wordt."

Op slag van rust had Feyenoord de arbitrage mee: de ploeg van Advocaat kreeg een strafschop. Bryan Linssen nam een lange bal van Steven Berghuis rond de zestienmeterlijn aan op de borst en betrad het strafschopgebied. Hij kwam in contact met Martin Angha, ging naar het gras en kreeg de strafschop mee; Berghuis benutte de penalty. "Ik vind het eigenlijk te licht voor een strafschop. Angha is te laat en geeft hem een duwtje, maar ik vind het niet zwaar genoeg om een strafschop te geven", aldus Been. "Het was te weinig. Maar voor Feyenoord is het ideaal, net voor rust, in een fase waarin ze toch dicteren."

Commentator Mark van Rijswijk merkt dat er veel discussie is over zijn interpretatie van het strafschopmoment. Hij vond net als Been dat er te makkelijk gefloten werd. "Na een dramatisch begin een uitstekende eerste helft van Feyenoord met een schitterend doelpunt als hoogtepunt. Al heb ik de indruk dat een hoop supporters het mij hoogstpersoonlijk kwalijk nemen dat ik het een makkelijke penalty vond. Discussie mag, schelden lijkt me niet nodig", schrijft de commentator van FOX Sports op Twitter.