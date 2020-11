Guardiola verbindt zich aan City; ‘Messi komt steeds serieuzer in beeld’

Josep Guardiola is ook de komende jaren actief als manager van Manchester City. De 49-jarige Spanjaard heeft zijn aflopende contract met twee seizoenen verlengd tot medio 2023, zo bevestigt de Engelse topclub via de officiële kanalen. Daarmee gaat Guardiola op voor zijn zesde en zevende seizoen in Manchester.

Volgens de Daily Mail wil City in januari serieus werk maken van de komst van Lionel Messi. De 33-jarige Argentijn is ongelukkig bij Barcelona en zou welwillend tegenover een nieuwe samenwerking met Guardiola staan. Hoewel Messi na dit seizoen transfervrij is, wil City volgens de krant al in januari toeslaan. Mogelijk wordt Eric García, die op het verlanglijstje staat van Barça-trainer Ronald Koeman, in de deal betrokken. Eerder meldde The Sun dat de Engelsen een bod van 55 tot 60 miljoen euro willen neerleggen voor Messi.

Lange tijd was onzeker of Guardiola ook na dit seizoen bij Manchester City zou blijven. De manager is bezig aan zijn vijfde seizoen bij the Citizens. Hoewel Guardiola er tot nu toe niet in slaagde om de felbegeerde Champions League met de Engelse grootmacht te pakken, behaalde de coach tal van prijzen in Manchester. Zo legde City onder de leiding van Guardiola twee keer beslag op de Premier League, won de club één keer de FA Cup, tweemaal de League Cup en twee keer de Community Shield.

In het seizoen 2018/19 werd Manchester City de eerste club die de Engelse treble (landskampioenschap plus de twee bekertoernooien) wist te winnen. Ook werden the Citizens in dat jaar de eerste club die meer dan honderd punten behaalden in de hoogste Engelse competitie. Dit seizoen gaat het voorlopig minder goed en staat Manchester City op de tiende plek in de Premier League.