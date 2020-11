De Boer legt trots uit waarom Oranje onder hem geen ‘tikkie breed’ speelt

Frank de Boer verscheen na afloop van de overwinning van Oranje bij Polen (1-2) met een tevreden gevoel voor de camera's van de NOS. De bondscoach van het Nederlands elftal is afgezien van de openingsfase, waarin Polen het doelpunt maakte, erg tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg. "Behalve de eerste vijf minuten dan, dat leek er niet op", opent De Boer zijn interview.

De Boer heeft geen verklaring voor de zwakke start van Oranje, waarin Przemyslaw Placheta na een prachtige actie scoorde. "Ik heb ze van tevoren gewaarschuwd dat ze na dat gedoe met Robert Lewandowski wat wilden laten zien aan de fans en aan de trainer", doelt de keuzeheer op de kritiek die Lewandowski voorafgaand uitte op bondscoach Jerzy Brzeczek. Lang was het meespelen van de spits van Bayern München onzeker, maar hij stond toch aan de aftrap.

Na de tegentreffer ging het beter lopen bij Nederland, zag ook De Boer. "Daarna lieten we zien dat we het wel kunnen", vindt de coach. Oranje creëerde in de eerste helft een aantal hele grote kansen, maar wist niet te scoren. "Ik zei in de rust: als we zo doorgaan, gaan we honderd procent scoren. Gelukkig hebben we dat gedaan." Nederland voerde de druk in de tweede helft enorm op en dat resulteerde in een penalty voor Memphis Depay en een rake kopbal van Georginio Wijnaldum.

Zelf gaf Oranje ook de nodige kansen weg aan Polen. "Er waren een paar momenten dat we even niet goed stonden, vooral als we zelf de fout maakten, de bal zomaar in de voeten schoven van de tegenstander, dan komen ze er snel uit", zegt De Boer, die het weggeven van mogelijkheden dus vooral bij zijn eigen ploeg zoekt. "Soms lijdt je balverlies waar je geen balverlies moet lijden, daar kan je niet tegen voetballen. Maar het is sport, daar maken mensen fouten in, wij ook. Maar ik heb meer positieve dingen gezien dan negatieve."

De Boer kreeg in zijn periode als trainer van Ajax in de media het stempel 'tikkie breed': het spel van de ploegen van de oefenmeester zou weinig verrassing bieden. Bij het Nederlands elftal is dat compleet anders, constateert ook interviewer Jeroen Stekelenburg. De Boer zegt daarover: "Het hangt gewoon van de kwaliteit van de spelers af. Ik was een speler: ik speelde altijd naar voren. Mijn aanname was altijd naar voren. Daar gaat het om. Dat heeft vaak met de kwaliteit van de spelers te maken. Als je met Daley Blind en Stefan de Vrij achterin speelt, dan weet je: de bal gaat bijna altijd naar voren. En hetzelfde op het middenveld met Frenkie de Jong. Dan ga je geen 'tikkie breed' spelen."

Rafael van der Vaart laat in de studio merken te hebben genoten van het vraaggesprek met De Boer. "Ik vind het een mooi interview", aldus de oud-middenvelder. "Veel spelers speelden niet best, maar we hebben gek genoeg toch een aantal geweldige aanvallen gezien. Dat geeft natuurlijk ook een goed gevoel, dat zie je aan Frank. Als je de kansen creëert, en die gaan er niet in, heb je als trainer toch altijd een goed gevoel."