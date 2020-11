‘Man United schrijft Van de Beek af en wil nieuwe topmiddenvelder’

Het geduld van Manchester United met Donny van de Beek raakt langzaam op, zo meldt de Manchester Evening News. De Engelse grootmacht overweegt zich volgens het regionale medium in januari te melden bij Aston Villa voor Jack Grealish, die deze zomer ook al nadrukkelijk in beeld was. De 25-jarige aanvallende middenvelder moet het stroef draaiende elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer uit het slop trekken.

Afgelopen zomer dacht Manchester United ook al aan Grealish, maar volgens de MEN werd die interesse nooit concreet. The Red Devils gaven de voorkeur aan Van de Beek, die voor minimaal 39 miljoen euro overkwam van Ajax. De Oranje-middenvelder beleeft een uiterst moeizame start in Engeland en moet het stellen met een bijrol. Van de Beek wacht nog op zijn basisdebuut in de Premier League en bleef zaterdag tegen Everton (1-3 winst) de hele wedstrijd op de bank.

United wil zijn middenveld nogmaals van vers bloed voorzien en lijkt afscheid te willen nemen van Paul Pogba. De Franse middenvelder is zijn vaste basisplaats verloren en kan volgens zijn bondscoach Didier Deschamps 'niet gelukkig zijn met de situatie bij zijn club'. "Hij zit niet in zijn beste periode, hij heeft een reeks blessures achter de rug en hij is behoorlijk geraakt door het coronavirus", aldus Deschamps. "Nu moet hij weer zijn ritme vinden." Momenteel kiest Solskjaer voor een middenveld met Fred, Scott McTominay en aanvallende middenvelder Bruno Fernandes.

Mogelijk vertrekt ook Juan Mata komende zomer bij United. De 32-jarige Spanjaard is dit seizoen opgeleefd en speelt regelmatig in de basis vanaf de rechterflank, maar beschikt over een aflopend contract. Een mogelijk vertrek van Van de Beek, Pogba en/of Mata zou ruimte vrijmaken voor de komst van Grealish. Dan nog zal zijn komst lastig haalbaar zijn, want Aston Villa verlangt naar verluidt negentig miljoen euro voor zijn sterspeler. Grealish is met vier doelpunten en vijf assists in zeven competitiewedstrijden ook dit seizoen van levensbelang voor the Villans, die verrassend zesde staan.