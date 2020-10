Gefrustreerd Fortuna Sittard komt met venijnige tweet na bezoek aan Ajax

Bij Fortuna Sittard kijkt men met onvrede terug op de uitwedstrijd tegen Ajax. De ploeg van trainer Kevin Hofland ging in Amsterdam met 5-2 onderuit, mede door drie strafschoppen. Hofland is van mening dat twee van de drie strafschoppen onterecht was, terwijl hij David Neres een natrappende beweging richting Jaroslaw Jach zag maken. Ook op Twitter reageert Fortuna nog venijnig richting de VAR.

“VARwel Amsterdam!”, schrijft Fortuna op Twitter, gevolgd door een briesende emoji. Daarmee verwijst de club naar de rol van videoscheidsrechter Pol van Boekel tijdens het duel. De VAR greep in bij de tweede strafschop van Ajax. Met nog vijf minuten te spelen belandde een schot van Dusan Tadic op de hand van Martin Angha. Aanvankelijk werd de aanval afgefloten wegens buitenspel, maar de VAR constateerde dat hier geen sprake van was en dat er strafbaar hands was gemaakt. Eerder had Van Boekel nagelaten om in te grijpen bij een natrappende beweging van Neres richting Jach.

Hofland zegt na afloop in gesprek met FOX Sports dat hij ook de eerste strafschop van Ajax dubieus vond. De oefenmeester zag dat Traoré eerst Ben Rienstra vasthield, alvorens laatstgenoemde hem ten val bracht. Davy Klaassen schoot na ruim een halfuur de gelijkmaker binnen, nadat zijn strafschop in eerste instantie nog op de paal belandde. Op de laatste strafschop, die in blessuretijd gegeven werd na een handsbal van Lazaros Rota, was volgens Hofland niks af te dingen.

“Natuurlijk heb je fases dat je onder druk komt bij Ajax en de kracht wegvloeit. Maar we kwamen met 1-0 voor en hadden daarna nog wat mogelijkheden. Een aantal weken geleden heb ik zo na PSV-uit gestaan. Ik heb er wel een rotgevoel over, zeker als je ziet dat we twee dubieuze penalty’s tegen krijgen. Dat frustreert wel, ja”, geeft Hofland te kennen. Zijn ploeg kwam nog op voorsprong via George Cox, die beide Limburgse treffers in Amsterdam voor zijn rekening nam. “Bij de eerste strafschop wordt volgens mij ook vastgehouden door Traoré in het begin. Bij die bal met Angha heeft hij zijn hand op een meter, wat moet hij doen? Hij kan die arm er niet afhakken.”

“Dan krijg je het moment met Neres op de achterlijn. Nou goed, hij trapt na. Ik hoor dat de regel is dat het bij een tikje niks is. Geef dan in ieder geval geel. Maar wij krijgen dan een gele kaart en daardoor staat irritatie. Ik vind dat terecht, die jongens hebben keihard gevochten en gewerkt. Je krijgt dan twee discutabele momenten tegen in de wedstrijd. Bij de laatste penalty is er duidelijk sprake van hands van Lazaros, daar hoor je me niet over”, gaat de trainer van Fortuna verder. “We zijn hierheen gegaan met lef. Natuurlijk speelden we verdedigend, maar we hebben de dingen gedaan waarmee we ze pijn konden doen.”

Collega Erik ten Hag was een andere mening toegedaan en vond dat alle strafschoppen terecht werden toegekend door scheidsrechter Siemen Mulder. “Ik heb ze teruggezien en heb ook een penalty van Traoré gezien”, zo wees Ten Hag op een moment in de eerste helft waarop Traoré ten val werd gebracht binnen het strafschopgebied. Dit werd door zowel Mulder als VAR Van Boekel niet beoordeeld als een penalty. “Maar uiteindelijk vind ik dat we niet die penalty's nodig moeten hebben om tot een hoge score te komen.” Ten Hag kwam wel met een afkeurende reactie richting Neres: "Dit moet hij niet doen."