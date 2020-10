Verbijstering bij FOX Sports na Ajax - Fortuna: ‘Hij moet zich kapot schamen’

Ajax won zaterdagavond in eigen stadion met 5-2 van Fortuna Sittard in een duel waar een hoofdrol was weggelegd voor arbiter Siemen Mulder en videoscheidsrechter Pol van Boekel. Zo besloot Van Boekel wel in te grijpen bij een handsbal binnen het strafschopgebied van Fortuna, waardoor Ajax de tweede penalty van de avond kreeg. Tegelijkertijd deed de VAR niets toen David Neres een natrappende beweging leek te maken.

Met nog vijf minuten te spelen belandde een schot van Dusan Tadic op de hand van Martin Angha. Aanvankelijk werd de aanval afgefloten wegens buitenspel, maar de VAR constateerde dat hier geen sprake van was en dat er strafbaar hands was gemaakt. Tadic schoot raak vanaf elf meter, waarvan Ajax tegen Fortuna in totaal drie keer mocht aanleggen. “Het gaat om de afstand van waar het gebeurt... Die afstand is zó kort! De ene arm is gestrekt, als hij daar tegenaan komt... Nou ja, dat vind ik het nog steeds overdreven, omdat de afstand zo kort is”, zo analyseert Kenneth Perez de situatie in het programma De Eretribune van FOX Sports.

Het moment waarop Neres Jach een trap na geeft.

“Je kunt de regel de schuld geven, want die is in veel opzichten krom. Het probleem is dat je in dit geval met een vergrootglas naar de situatie gaat zitten kijken tot je er hands in hebt ontdekt”, zo haakt Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou in. Presentator Jan Joost van Gangelen wijst op het feit dat Fortuna-trainer Kevin Hofland voorafgaand aan de tweede strafschop zegt: ‘Leg ‘m er maar op’. “Ik merk dat ook wel, eigenlijk denk ik: nou ja, ze doen maar”, reageert Perez. “Wij veranderen het toch niet. Dus wij kunnen ons er iedere keer aan ergeren, dat zij iets doen waar wij het niet mee eens zijn."

“Dan heb je een VAR en dan schopt er een Ajacied na, dan gebeurt er niets. Leg het mij uit, jongens. Het is niet erg, het is licht. Dat geef ik toe. Maar daar gaat het niet om, dit is de regel”, zo verlegt Hugo Borst de aandacht naar een moment tussen Neres en Jaroslaw Jach. Nadat de Braziliaanse aanvaller de bal over de achterlijn loopt, geeft hij Jach een lichte trap. “Ik heb hier een keer drie wedstrijden voor gehad, waarvan één voorwaardelijk”, zegt Kees Kwakman.

“Als je zo graag de regels wil naleven met die penalty, moet je hier ook aan de bel trekken als VAR”, beaamt Perez. “Ik probeer te verzinnen wat Wiedemeijer (scheidsrechtersbaas, die wekelijks de VAR-beslissingen toelicht bij FOX, red.) morgen zou kunnen zeggen waarom het geen rode kaart is”, gaat Borst verder. “Want het is natrappen, hij raakt hem ook nog. Ik kan werkelijks niks verzinnen. Daarom moet Van Boekel zich kapot schamen, dat hij hier niet Neres eraf stuurt. Kom op, Van Boekel kan alles terugzien! Natuurlijk heeft hij het gezien. Het is dom van die jongen, dat is meestal bij die natrappende bewegingen. Neres komt hier buitengewoon goed weg.”