‘Tadic haalt het bloed onder je nagels vandaan met zijn ouwe wijven-gedrag’

Dinsdag, 2 mei 2023 om 08:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:41

Voormalig scheidsrechter Dick Jol is niet te spreken over het gedrag van de spelers van Ajax en PSV tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker (1-1, 2-3 na strafschoppen). Ook voetbaltrainer Kevin Hofland geeft tegenover het Algemeen Dagblad aan zich mateloos geërgerd te hebben aan de misdragingen op het veld.

“Het lijntje tussen per se willen winnen en over de schreef gaan is dun”, zegt Hofland. De momenteel clubloze trainer kan de emoties van de voetballers die onder druk staan wel begrijpen. “Ik snap ook bepaalde slimmigheidjes die hierbij horen, gebruikte ik zelf ook al speler. Wat ik níet snap: het matennaaien, het gejank, het elkaar gele kaarten aansmeren. Dat is de laatste jaren zichtbaar erger worden. Dit moeten we als trainers afkeuren. Als signaal naar het publiek. Én in het belang van de sport, waarvan het imago er op den duur onder gaat lijden.”

Jol kan zich in de woorden van Hofland vinden. “De Ajax en PSV-spelers gaven het slechtst denkbare signaal naar al die jongens en meiden op amateurvelden. Neem zo’n Tadic. Die vent haalt toch voortdurend het bloed onder je nagels vandaan met zijn ouwe wijven-gedrag? Als ik nog scheidsrechter was, dan zou hij na de eerste keer meteen geel krijgen. En zou ‘meneer Tadic’ dan commentaar hebben, dan kon hij direct vertrekken. Dat is de remedie tegen lui, die alleen maar bezig zijn om tegenstanders en supporters te tergen: genadeloos optreden.”

Nijland over Tadic

Ook Hans Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen, ergerde zich tijdens de bekerfinale dood aan het gedrag van Tadic. Nijland, die de Serviër hoogstpersoonlijk naar de Trots van het Noorden haalde in het verleden, liet op Twitter niets aan vertwijfeling over. "Tadic in z'n FC-tijdperk een geweldige prof. Een sieraad binnen onze club. Nu zeuren, zeiken, janken. Ga voetballen, je bent nog steeds een geweldige speler.”