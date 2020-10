‘Zwakke plek’ van Ajax blootgelegd bij Ziggo: ‘Dat mag hem niet meer gebeuren’

Ajax ging woensdagavond in het eerste groepsduel in de Champions League met 0-1 onderuit tegen Liverpool. Een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico in de eerste helft bracht de beslissing in de Johan Cruijff ArenA. Jan van Halst bestempelt Perr Schuurs bij Ziggo Sport als ‘zwakke plek’ aan de kant van de Amsterdammers en zag hem in de fout gaan bij het enige doelpunt van de wedstrijd.

Sadio Mané ontdeed zich na 35 minuten spelen aan de rechterkant van het veld van Schuurs en bracht de bal voor het doel, waar Tagliafico de bal in eigen doel werkte. “Het zijn cruciale dingen. Bij AZ-uit hebben we vorig seizoen ook een keer gezegd dat hij slecht stond te dekken. Dit is Champions League-niveau, dan moet je Mané voor je houden”, analyseert Van Halst. “Laag zitten, hem voor je houden en hem in ieder geval niet laten wegdraaien. Je moet die kant dichthouden, het is zo dom ingestapt. Het zijn technische verdedigende acties, dat mag hem niet meer gebeuren. Dat gebeurt nog teveel.”

Twee van de beste Ajacieden werden te vroeg gewisseld door Ten Hag

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Ajax. Bekijk rapport

Van Halst zag Schuurs na de 0-1 ‘minder en minder worden’. “In zijn draaien, wendbaarheid en handelingssnelheid. Ik vond Mazraoui ook wat terugvallen. Dat zijn zwakke plekjes die je op topniveau gaat zien”, concludeert de analist. Van Halst laat ook nog een moment uit de 76e minuut zien, waar Schuurs invaller Diogo Jota bijna een vrije doortocht richting André Onana biedt met een slechte terugspeelpass. Uiteindelijk weet de doelman van Ajax het gevaar ternauwernood te verijdelen. “Het zijn allemaal slimmigheden, hij wordt aangetikt door de spits. Dit moet je weten.”

Presentator Bas van Veenendaal stelt dat Schuurs er ‘ineens heel snel moet staan’. “Daar ben ik het niet mee eens, hij heeft een jaar gehad om hier naartoe te groeien”, reageert Van Halst. “In een jaar heeft hij ook heel veel geleerd en het laten zien, maar dit is tegen een Europese topploeg. Los daarvan moet je tegen RKC ook laag zitten, al heb je daar geen spitsen die zo makkelijk wegdraaien. Dit is te makkelijk.”