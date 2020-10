Twee van de beste Ajacieden werden te vroeg gewisseld door Ten Hag

Ajax is het nieuwe seizoen in de Champions League woensdagavond begonnen met een 0-1 nederlaag tegen Liverpool. Nicolás Tagliafico maakte onbedoeld het enige doelpunt van de wedstrijd. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Ajax die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Liverpool

SPELER CIJFER André Onana 7,5 Noussair Mazraoui 4,5 Perr Schuurs 4 Lisandro Martínez 7 Nicolás Tagliafico 5 Ryan Gravenberch 6 Davy Klaassen 7,5 Daley Blind 6,5 David Neres 7 Quincy Promes 5 Dusan Tadic 6,5

André Onana: 7,5

Iets minder dan een kwartier voor tijd sprintte Onana als een gek zijn doel uit om een fout van Schuurs te herstellen. Het was een riskante actie, maar het optreden van de attente Onana was uiteindelijk goed. Als hij het niet had gedaan, had Diogo Jota zonder dekking op hem kunnen afstormen. De keeper pareerde eerder in de wedstrijd een poging van Takumi Minamino in de korte hoek en weerhield in de slotminuut zowel Georginio Wijnaldum als Minamino van scoren. Eerder in de tweede helft grabbelde hij bij een corner van Andy Robertson: Onana kwam zijn doel uit, maar had de bal niet. Daardoor kreeg de Braziliaan een kopkans. Over het geheel keepte de Kameroener echter een prima wedstrijd.

Noussair Mazraoui: 4,5

Mazraoui haalde zijn niveau lang niet altijd. Met name in balbezit bracht de rechtsback, van wie een aanvallende bijdrage wordt verwacht, te weinig. Slechts 65 procent van zijn passes kwamen aan: het laagste percentage van alle spelers van Ajax. Geen enkele speler van Ajax of Liverpool raakte vaker de bal kwijt: 25 keer. De voorzetten kwamen niet aan op de plek van bestemming. In verdedigend opzicht kwam Mazraoui niet in grote problemen, afgezien van een moment in de eerste helft toen hij naar het gras ging in een duel met Mané zonder dat duel te winnen; dat moment had slechter kunnen aflopen.

Perr Schuurs: 4

Op het belangrijkste moment van de eerste helft kon Mané te eenvoudig bij Schuurs wegdraaien. De aanvaller speelde de verdediger in één handige beweging uit en bereidde onbedoeld het eigen doelpunt van Tagliafico voor. Het was een sneu moment voor Schuurs, die juist bezig was aan een sterke eerste helft, waarin hij Mané meerdere keren goed in de weg zat. Na het openingsdoelpunt liet Schuurs zich niet ontmoedigen. Hij bleef voorzetten blokkeren en leverde enkele aardige lange ballen. Zijn tweede helft was niet sterk. Na een weifelend optreden in een duel met Roberto Firmino liet hij zich door de benen spelen en ontstond een riskante situatie; een kwartier voor tijd liet hij zich zomaar van de bal zetten door Jota, waarna Onana naar voren moest sprinten om de boel te redden.

Lisandro Martínez: 7

Een van zijn eerste acties was ongelukkig: na een heel zwakke breedtepass had Martínez geluk dat Mané de bal niet onderschepte. Daarna liet de Argentijn echter weinig steken meer vallen. Niemand bij Ajax kon tippen aan zijn totaal van negen uitverdedigende acties. Martínez heeft dit seizoen niet vaak een basisplek, maar stond zijn mannetje en greep de kans van Erik ten Hag met beide handen aan. Het beste moment van de wedstrijd voor Martínez was zijn perfect getimede sliding aan de zijlijn na een klein uur, waarmee hij de aanval inleidde die resulteerde in een schot van Promes.

Nicolás Tagliafico: 5

Door een heel ongelukkig eigen doelpunt van Tagliafico kwam Liverpool op voorsprong. In een reflex werkte de linksback de bal achter André Onana. Tagliafico was bezig aan een aardige wedstrijd, waarin hij enkele keren gevaar in de kiem smoorde en met succes combineerde met Tadic en Gravenberch aan de linkerflank. In de tweede helft ontstond meer gevaar van Liverpool aan de flank van Tagliafico en was hij verdedigend minder zeker. Met een goede voorzet hoopte hij in de blessuretijd nog de 1-1 te forceren, maar helaas voor Tagliafico gebeurde dat niet.

Ryan Gravenberch: 6

Gravenberch was bijzonder actief op het middenveld bij Ajax, met name in de eerste helft. Hij stoorde in de opbouw bij Liverpool, onderschepte meerdere ballen en zocht in balbezit vaak de aanvallende oplossing. Soms was hij slordig in de voortzetting, maar Gravenberch bracht in de eerste helft wel de nodige schwung in het spel van Ajax. Belangrijk was de rugdekking die hij halverwege de tweede helft verleende aan Tagliafico, waardoor hij de bal kon oppikken toen zijn ploeggenoot eroverheen trapte. Verder was zijn bijdrage in de tweede helft te beperkt, maar zeker voor zijn leeftijd hield Gravenberch zich goed staande.

Davy Klaassen: 7,5

Het scheelde weinig, of Klaassen zorgde vlak na de rust met een heerlijke pegel voor de 1-1. Zijn inzet spatte uiteen op de paal. Het zou de kroon geweest zijn op een goed optreden, waarin Klaassen veel werk verzette. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht leverde Klaassen een aanzienlijke bijdrage: hij liep ver terug, onderschepte meerdere ballen op het middenveld en verlegde het spel naar voren in aanvallende situaties. Zo leverde hij een uitstekende breedtepass voorafgaand aan de enorme kans van Promes na ruim een halfuur, terwijl hij het spel na een klein uur opnieuw goed voortzette richting Promes, door een bal van Tadic direct uit de lucht neer te leggen bij de aanvaller. Uiteindelijk leidde de rappe counter tot een schot van Promes. Klaassen noteerde van alle beoordeelde spelers de hoogste passzuiverheid bij Ajax: 87,9 procent. Hij bracht diepte in het spel, maar werd een kwartier voor tijd toch naar de kant gehaald.

Daley Blind: 6,5

“Blind speelt in een centrale rol. Soms in de achterhoede, soms op het middenveld. Dat hangt ook van de positie van Firmino af”, verklaarde Ten Hag voor de wedstrijd. Als hij op het middenveld te vinden was, volgde meestal een goede voortzetting of onderschepping. Maar ook in de achterhoede deed Blind zijn werk goed: zo voorkwam hij in het strafschopgebied dat een hakbal van Mohamed Salah terechtkwam bij Roberto Firmino en hield hij negen minuten na rust onder druk meerdere spelers van zich af, alvorens Onana te bedienen en de rust in het spel terug te brengen.

David Neres: 7

Volgens analist René van der Gijp was Neres in de eerste helft ‘met afstand de beste man op het veld’. De aanvaller leverde een prachtige bal op Tadic, wiens boogbal voor de doellijn werd weggehaald door Fabinho, en zette Promes vrij voor het doel met een gedurfde pass tussen drie verdedigers. Het spel van Neres was met name wisselvallig: tegenover iedere gecreëerde kans staat een moment waarop hij zich vastliep, maar zijn bijdrage was onmiskenbaar. Ook na de rust was hij handig aan de bal, maar werd hij gewisseld door trainer Ten Hag

Quincy Promes: 5

Al na acht minuten moest Promes invallen voor de geblesseerd uitgevallen Mohammed Kudus. De aanvaller had de score moeten openen voor Ajax, toen hij vlak voor het doel stuitte op keeper Adrián. Dat hij die kans onbenut liet, mag hij zichzelf aanrekenen. Promes combineerde in de eerste helft bij tijd en wijle goed met zijn teamgenoten, zoals toen hij na een rappe aanval aan de basis stond van een schot van Ryan Gravenberch na twintig minuten. Maar in de tweede helft waren zijn voortzettingen niet goed genoeg. Zonder de aanvoer van Hakim Ziyech kan hij een stuk minder laten zien.

Dusan Tadic: 6,5

Kort voor de pauze was Tadic dicht bij de 1-1, toen zijn boogbal door Fabinho werd weggewerkt. Misschien had hij beter voor een schot met links kunnen kiezen. Tadic kreeg niet alleen zelf een kans, maar bereidde er ook meerdere voor: hij leverde en goede voorzet op Martínez, wiens kopbal door Adrián werd gepakt, zette Tagliafico voor het doel met een knappe steekpass, bereidde een inzet van Gravenberch voor en bediende Klaassen voor diens uithaal tegen de paal in minuut 46. Met belagers in de rug hield hij de bal altijd goed bij zich.