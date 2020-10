Ajax doet zichzelf tekort met nederlaag tegen Liverpool

Ajax is de groepsfase van de Champions League gestart met een 0-1 nederlaag tegen Liverpool. Een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico in de eerste helft bracht uiteindelijk de beslissing in de Johan Cruijff ArenA, ondanks dat de Amsterdammers de nodige mogelijkheden kregen om ook tot scoren te komen. Voor Ajax wacht nu volgende week een bezoek aan Atalanta, dat na één speeldag koploper is in Groep D. De Italianen wonnen met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basiself met 0-4 op bezoek bij FC Midtjylland, dat over een week op bezoek gaat bij Liverpool.

Ten Hag had voor het duel met Liverpool een soort 4-4-2-formatie bedacht, met Mohammed Kudus op papier als spits. Dat plan kon na negen minuten spelen de prullenbak in. De Ghanese middenvelder kwam na een duel met Fabinho verkeerd terecht en moest zich laten vervangen door Quincy Promes. Het eerste gevaar kwam vervolgens van Ajax, dat met David Neres en Dusan Tadic in kansrijke positie niet tot een schot kon komen. Met een uittrap van Liverpool-doelman Adrián tegen Tadic aan, een kopbal van Lisandro Martínez en schot van Ryan Gravenberch bleven de Amsterdammers gevaarlijk.

Na 33 minuten spelen had Ajax op voorsprong moeten komen. Een gekraakt schot van Neres viel voor de voeten van Promes, die er van heel dichtbij niet in slaagde om Adrián te passeren. Nog geen drie minuten later was het aan de andere kant raak. Sadio Mané speelde zich vrij in het strafschopgebied en werkte de bal vervolgens richting het doel, al had de aanvaller ook zomaar een voorzet in gedachten kunnen hebben gehad. Tagliafico werkte het leer vervolgens achter zijn eigen doelman André Onana, waarmee Liverpool aan de leiding kwam.

Mohamed Salah zag vervolgens een schot geblokt worden door Noussair Mazraoui, waarna Ajax vlak voor rust nog een gouden mogelijkheid kreeg op de gelijkmaker. Neres zette Tadic vrij voor Adrián en de aanvoerder van Ajax verschalkte de doelman met een lob, maar zag Fabinho met een uiterste krachtsinspanning redding brengen op de doellijn. Ook direct na rust was Ajax heel dicht bij de 1-1. Tadic legde de bal klaar voor Davy Klaassen, die het leer buiten het bereik van Adrián op de paal plaatste.

Het gevaar van Liverpool kwam in de eerste fase van de tweede helft uit een reeks hoekschoppen, waarbij een moment dat Onana mistastte en Fabinho een mogelijkheid leek te bieden het gevaarlijkste moment was. Uit de omschakeling van de laatste hoekschop kreeg Ajax een levensgrote kans, toen een schot van Promes gekeerd werd door Adrián. Na een uur spelen greep Liverpool-manager Jürgen Klopp in door zijn drie aanvallers Salah, Mané en Roberto Firmino naar de kant te halen voor Xherdan Shaqiri, Diogo Jota en Takumi Minamino. Een harde uithaal van laatstgenoemde stelde Onana met nog twintig minuten te spelen op de proef.

In een fase waarin er over een weer een kans te noteren viel - een schot van Perr Schuurs aan de ene en een kopbal van Georginio Wijnaldum aan de andere - besloot Ten Hag in te grijpen, door Zakaria Labyad en Jurgen Ekkelenkamp binnen de lijnen te brengen voor Klaassen en Neres. Toen voor de laatste tien minuten ook Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré in het veld kwamen voor Schuurs en Blind, waren de intenties van Ajax duidelijk. Tot echt grote kansen wisten de Amsterdammers echter niet meer te komen en Liverpool verzuimde via Wijnaldum en Minamino in de omschakeling de marge uit te bouwen, waardoor de 0-1 stand in Engels voordeel op het scorebord bleef. Ook doordat Ekkelenkamp in blessuretijd in kansrijke positie over schoot.

FC Midtjylland - Atalanta 0-4

Atalanta, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basiself, was snel klaar op bezoek bij het Deense FC Midtjylland, want bij rust stond er al een royale voorsprong op het scorebord. Na 26 minuten spelen bracht Dúvan Zapata met een simpele schuiver van dichtbij, die voornamelijk mogelijk werd gemaakt door Cristian Romero. Een voorzet leek richting Berat Djimsiti te gaan, maar de verdediger kopte vlak voor zijn ploeggenoot de bal richting de volledig vrijstaande Zapata. Tien minuten na de openingstreffer verdubbelde Aléjandro Gómez de marge, met een vernietigende knal vanaf de rand van het strafschopgebied.

Nog voor rust bracht Atalanta de stand zelfs naar 0-3, toen Luis Muriel de rebound van een door FC Midtjylland-doelman Jesper Hansen gekeerd schot van Zapata tegen de touwen werkte. Het leek er in de tweede helft heel lang op dat de in de eerste 45 minuten tot stand gekomen marge intact bleef, tot de 88e minuut. Aleksey Miranchuk bepaalde de eindstand in Denemarken uiteindelijk op 0-4. Atalanta staat nu over een week als leider in Groep D tegenover Ajax in het eigen Gewiss Stadium.