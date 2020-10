Rashford legt PSG het zwijgen op na ongelukkig moment Martial

Manchester United is het nieuwe Champions League-seizoen van start gegaan met een 1-2 overwinning op bezoek bij Paris Saint-Germain. In Parijs kwamen de bezoekers op voorsprong vanaf elf meter, waarna de stand op gelijke hoogte werd gebracht door een eigen doelpunt van Anthony Martial. In de slotfase speelden beide ploegen voor de overwinning en was het United dat aan het langste eind trok door een laat winnend doelpunt van Marcus Rashford.

Aan de kant van Manchester United had manager Ole Gunnar Solskjaer wederom geen basisplaats in petto voor Donny van de Beek. De Oranje-international nam op de bank plaats naast onder meer Paul Pogba en Timothy Fosu-Mensah. Bij PSG moest Mitchel Bakker genoegen nemen met een plek op de bank; trainer Thomas Tuchel koos voor Layvin Kurzawa op de linksbackpositie. Vanaf de zijkant zagen de Nederlands wisselspelers hoe David de Gea vroeg in de wedstrijd redding bracht op een inzet van dichtbij van Neymar. De Braziliaanse buitenspeler had een zware avond tegen de felle verdedigers van United, die hem met grote regelmatig naar de grond werkten. De bezoekers gaven de PSG-aanvallers geen ruimte en bleven in de eerste helft goed overeind.

Het was Manchester United dat de kleedkamer na 45 minuten spelen met een voorsprong op zak opzocht. Na twintig minuten spelen werd Anthony Martial in het strafschopgebied naar de grond gewerkt door Abdou Diallo. De bal ging op de stip en het was Bruno Fernandes die zijn verantwoordelijkheid nam. Keylor Navas koos de goede hoek en keerde de inzet van de Portugees, maar omdat hij te vroeg van zijn lijn was gekomen moet de penalty opnieuw. De tweede keer schoot de middenvelder wel raak. PSG stelde er weinig tegenover en bracht daar na rust verandering in.

Direct na rust kreeg United een grote kans om de voorsprong verder uit te breiden. Marcus Rashford brak door op de rechterflank en wilde Martial in stelling brengen, maar raakte de bal verkeerd en bracht de mogelijkheid om zeep. Nog geen minuut later speelde Mbappé zich op weergaloze wijze vrij en nam hij het doel van the Red Devils onder vuur. Met een katachtige reflex voorkwam De Gea de gelijkmaker. De druk van de thuisploeg nam toe en United ontsnapte toen een voorzet van Kurzawa op de lat belandde. De gelijkmaker kon niet uitblijven. Tien minuten na rust was het dan toch raak voor de thuisploeg. Een hoekschop van Neymar werd ongelukkig in het eigen doel gekopt door Martial.

Het duel ontwikkelde zich tot een strijd waarin beide teams speelden voor de overwinning. Beide keepers speelden een belangrijke rol; Navas bracht belangrijk redding op een gevaarlijk schot van Rasfhord, terwijl De Gea meerdere keren moest optreden. De grootste kans was voor Manchester United. Tien minuten voor tijd brak Bruno Fernandes door op de rechterflank en bij de tweede paal wilde hij Martial bereiken. Diallo kwam ertussen, maar bood daardoor Rashford een schietkans. De United-spits had zijn vizier niet op scherp staan en slaagde er voor de zoveelste keer vanavond niet in om Navas te verschalken. In de tegenstoot was het De Gea die met opnieuw een knappe redding een doelpunt van Mbappé voorkwam.

In de slotfase kwam Bakker nog binnen de lijnen. De Nederlandse linksback stond pas twee minuten binnen de lijnen toen Rashford in minuut 87 werd ingespeeld door invaller Pogba. De aanvaller drong het strafschopgebied in en schoot raak in de verre hoek. Waar PSG speelde voor de overwinning, bleef de Franse grootmacht met lege handen achter. Van de Beek werd na de goal van Rashford nog ingebracht, waardoor hij na precies 93 speelminuten de overwinning kon vieren met zijn ploeggenoten.

RB Leipzig – Istanbul Basaksehir 2-0

Op eigen veld begon de Duitse topclub uitstekend aan het duel met de bezoekers uit Istanbul. Angeliño werd de grote man aan de kant van Leipzig met twee doelpunten binnen twintig minuten. De Spaanse linkspoot dook na een kwartier spelen de diepte in en zijn loopactie werd opgemerkt door Kevin Kampl, die met een handig balletje over de verdediging zijn ploeggenoot wist te bereiken. Angeliño nam de bal aan achter zijn standbeen langs, draaide kort en haalde genadeloos uit: 1-0. Nog geen vijf minuten later was het opnieuw raak. Istanbul Basaksehir raakte de bal kwijt in de opbouw en werd afgetroefd op snelheid. Christopher Nkunku bereikte Angeliño op de linkerflank en wederom scoorde de ex-PSV’er. Justin Kluivert viel twintig minuten voor tijd in.