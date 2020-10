‘Ousmane Dembélé bezorgt Ronald Koeman en Memphis Depay slecht nieuws’

Ousmane Dembélé ziet een vertrek bij Barcelona niet zitten, zo melden Cadena COPE en Goal maandagavond. Volgens journaliste Helena Condis van het Spaanse radiostation twijfelt de aanvaller weliswaar aan zijn toekomstperspectief in het Camp Nou, maar wil hij voorlopig toch bij Barcelona blijven. Een transfer naar het geïnteresseerde Manchester United lijkt daardoor van de baan. Als het nieuws klopt, lijkt de komst van Memphis Depay onmogelijk te worden voor Koeman.

ESPN en transferexpert Fabrizio Romano meldden maandagmiddag dat de Fransman de training van Barcelona eerder op de dag aan zich voorbij heeft laten gaan. Hij was maandag wel present op het Ciudad Esportiva Joan Gamper van Barcelona, maar vertrok voordat de training daadwerkelijk van start ging. Op de achtergrond voerden Manchester United en Barcelona gesprekken over de voorwaarden voor een transfer. Nu lijkt het er echter op dat Dembélé, die dit seizoen alleen in de eerste competitiewedstrijd minuten maakte als invaller, minstens tot de winterstop bij Barcelona blijft.

De ontwikkelingen rondom Dembélé zijn ook van groot belang voor Depay, die zich momenteel in de wachtkamer bevindt. Barcelona-trainer Ronald Koeman laat maandag in gesprek met de NOS nog altijd te hopen op de komst van zijn landgenoot, die onder contract staat bij Olympique Lyon: “Dat hoop ik wel. Wij willen graag, Memphis wil graag", zei Koeman. Door regelgeving in Spanje kan Depay echter alleen worden binnengehaald als Barcelona geld binnenhaalt via uitgaande transfers.

In totaal voldoen 34 van de 42 profclubs in Spanje niet aan alle voorwaarden die vanuit de Spaanse overheid zijn gesteld bij het toekennen van een financieel steunpakket om overeind te blijven in de coronacrisis. Barcelona is er één van en dat betekent dat de club eerst een speler moet verkopen om een andere speler te kunnen kopen. Om die reden hoopt Barcelona op de slotdag van de transfermarkt ook Jean-Clair Todibo te verkopen aan Benfica, zodat Eric García kan overkomen van Manchester City.