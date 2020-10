Liverpool-supporters richten pijlen na Champions League-loting op Ajacied

Voor de tweede keer in de geschiedenis zullen Ajax en Liverpool elkaar tegenkomen in een Europees hoofdtoernooi. Beide clubs werden donderdag ingedeeld in Groep D van de Champions League en staan voor het eerst sinds het seizoen 1966/67 tegenover elkaar in Europees verband. Na de loting richten supporters van Liverpool de pijlen op Dusan Tadic, die eerder dit jaar een uitspraak deed die niet werd gewaardeerd door de fans van the Reds.

In maart van dit jaar blikte Tadic in gesprek met de Servische omroep B92 terug op de jaargang 2018/19 met Ajax. De Amsterdammers werden in de halve finale van de Champions League geëlimineerd door Tottenham Hotspur, dat de finale vervolgens verloor van Liverpool. Volgens de aanvaller zou Ajax een eventuele finale tegen Liverpool wel gewonnen hebben. "Als Ajax had gekregen wat het verdiende tegen Tottenham, zouden we Liverpool verslagen hebben in de finale", zei Tadic vol overtuiging.

"We zouden niet zo slecht spelen als Tottenham en veel meer geïnspireerd zijn dan Liverpool. Het vertrouwen van de Ajax-spelers was zo krachtig dat Liverpool daar niet tegen opgewassen zou zijn, punt", voegde hij eraan toe. De uitspraak wordt opgerakeld door de Liverpool Echo. "Time to put your money where your mouth is...", schrijft de krant, oftewel: tijd om je woorden waar te maken. Bovendien tweeten meerdere supporters van Liverpool over de uitspraak van de Serviër.

"We kunnen eindelijk die grote mond van Tadic snoeren", luidt een van de tweets. "Was het niet Tadic die zei dat Ajax ons verslagen zou hebben als ze de finale hadden gehaald?" Andere twitteraars schrijven dingen als: "Ik kan niet wachten om Tadic wat nederigheid bij te brengen", "Tadic ging te ver toen hij zei dat Ajax Liverpool zou hebben afgemaakt. Geen woorden, maar daden" en "Hoi Tadic, je wens komt uit... wait to get an ass whooping.

Op een speciaal ingelaste persconferentie na de loting erkent trainer Erik ten Hag dat hij na de loting dacht dat Ajax - Liverpool in 2019 eigenlijk de finale had moeten zijn. "Dat is wel even door mijn hoofd gegaan, ja. Dat was eigenlijk mijn eerste gedachte", aldus de trainer, die de pijnlijke uitschakeling echter wel heeft verwerkt. "Ik ben er nu al lang overheen. Je kunt er niet mee bezig blijven. Het is schitterend om tegen Liverpool te spelen. Tegen de club, maar ook tegen dit team."