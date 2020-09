‘Ajax en Bayern intensiveren gesprekken na persoonlijk akkoord’

Vanuit Engeland kwam woensdagavond laat nog het nieuws dat Barcelona de beste papieren voor de komst van Sergiño Dest in handen zou hebben. Sindsdien is echter bekend geworden dat Thiago Alcántara Bayern München naar alle waarschijnlijkheid inruilt voor Liverpool en die Rekordmeister lijkt een deel van de transfersom die de middenvelder opbrengt aan te willen wenden voor een deal met Ajax.

Sky Deutschland meldt donderdagmiddag namelijk dat de gesprekken tussen Bayern en Ajax over een transfer van Dest in de afgelopen dagen ‘geïntensiveerd’ zijn. De Duitse grootmacht zou al enige tijd met Dest zelf rond zijn over een vijfjarig contract en schakelt nu bij in zijn pogingen om ook met Ajax een overeenkomst te bereiken.

De twee partijen liggen volgens de berichtgeving qua transfersom echter nog wel een flink eind uit elkaar. Ajax zou in eerste instantie dertig miljoen euro hebben gevraagd, terwijl Bayern een eerste bod van tien miljoen in de Johan Cruijff ArenA heeft neergelegd. De clubs hebben de gesprekken daarna wel voortgezet en zijn elkaar naar verluidt nu meer genaderd.

Sky voegt overigens toe te hebben vernomen dat Barcelona in de afgelopen tijd geen contact meer heeft gehad met het kamp-Dest. De werkgever van Ronald Koeman heeft op dit moment bovendien geen geld om de negentienjarige vleugelverdediger aan te trekken. Ook eerdere geruchten dat Bayern in de markt zou zijn voor Max Aarons zouden niet kloppen: de Duitsers hebben volgens de berichtgeving nooit een concreet bod neergelegd bij Norwich City.

Bayern lijkt in totaal maximaal dertig miljoen te incasseren voor Thiago en is dus ogenschijnlijk van plan om een deel van dit bedrag te reserveren voor Dest. BILD weet overigens toe te voegen dat technisch directeur Hasan Salihamidzic niet op zoek is naar een een-op-een vervanger van de Spanjaard. Corentin Tolisso krijgt aankomend seizoen de kans om zich te bewijzen op het middenveld.