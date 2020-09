Spaanse bond houdt transfer Depay naar Barcelona voorlopig tegen

De Spaanse voetbalbond geeft vooralsnog geen toestemming voor de transfer van Memphis Depay van Olympique Lyon naar Barcelona, zo meldt De Telegraaf. Volgens de krant voldoen de Catalanen volgens de bond nog niet aan alle voorwaarden die vanuit de Spaanse overheid zijn gesteld bij het toekennen van een financieel steunpakket om niet dieper in de problemen te komen tijdens de coronacrisis. De Spaanse bond trapt nu op de rem: Depay mag nog niet worden aangetrokken en zal daarom naar verwachting deze week nog niet gepresenteerd worden.

De ochtendkrant meldde vannacht dat Barcelona en Olympique Lyon het eens zijn geworden over een transfersom van dertig miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog met twee miljoen euro kan oplopen. Voor Depay ligt een contract tot medio 2024 klaar en de medische keuring en presentatie zouden op korte termijn volgen. De Spaanse bond houdt de overstap voorlopig tegen: Barcelona zal eerst spelers moeten verkopen. Alle clubs in LaLiga zijn de afgelopen maanden financieel geholpen door de staat. De afspraak is daarbij gemaakt dat een transfer pas mag worden afgerond als daar honderd procent extra inkomsten tegenover staan.

Omdat Depay Barcelona dertig miljoen euro kost, moet de club op papier aantonen dat het zestig miljoen euro heeft ontvangen. Pas dan mag er dertig miljoen euro worden uitgegeven opde transfermarkt. Barça kan dit vooralsnog niet had maken, waardoor Depay geduld zal moeten hebben. Als Barcelona kan aantonen dat het zestig miljoen euro aan extra inkomsten heeft, dan wordt de hoogte van de transfersom teruggestort naar de Spaanse staat als terugbetaling voor de coronacrisislening. Deze voorwaarde werd ingebouwd bij de steun vanuit de overheid om te voorkomen dat clubs zich indirect met gemeenschapsgeld op de transfermarkt zouden kunnen begeven.

Barcelona verkocht onlangs Ivan Rakitic aan Sevilla en gaat naar verwachting ook Luis Suárez uitzwaaien. Verder staan Rafinha, Samuel Umtiti en Martin Braithwaite naar verluidt op de nominatie om te vertrekken uit het Camp Nou. Wanneer de zestig miljoen euro is opgehaald kan Depay worden aangetrokken. De club verwacht derhalve niet dat Depay nog deze week gepresenteerd kan worden. Mocht Barcelona er niet in slagen om aan de voorwaarden van de Spaanse bond te voldoen, dan zal Depay nog meer geduld moeten hebben. In dat geval zou hij volgend jaar gratis kunnen overstappen, daar zijn contract bij Lyon medio 2021 afloopt.

Mundo Deportivo deed dinsdag navraag bij Barcelona naar aanleiding van de berichtgeving van De Telegraaf over een akkoord met Lyon en Depay. De Spaanse krant kreeg te horen dat er geen sprake is van een akkoord met de betrokken partijen. Ondanks de transferperikelen is de Oranje-international gewoon opgenomen in de wedstrijdselectie van Lyon voor het competitieduel met Montpellier van dinsdagavond.