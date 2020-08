De Telegraaf onthult salaris Donny van de Beek bij Manchester United

Donny van de Beek gaat er volgens De Telegraaf in financieel opzicht stevig op vooruit bij Manchester United. Volgens de krant gaat de Oranje-international in Engeland 120.000 euro per week verdienen. Van de Beek tekent een vijfjarig contract tegen een vergoeding van ruim zes miljoen euro per jaar. Naar verwachting wordt de overstap van de 23-jarige middenvelder snel afgerond.

Van de Beek meldde zich maandag in Zeist bij het Nederlands elftal, maar ontbrak op de eerste training. Hij onderging in Amsterdam namelijk een medische keuring. Het is nog onzeker of hij dinsdag op het trainingsveld verschijnt. Van de Beek traint volgens de krant dinsdag alleen als alle contracten zijn getekend en de uitslag van zijn extra coronatest, die verplicht was nadat hij weer vertrok uit Zeist, negatief is.

Ondanks de transferperikelen wil interim-bondscoach Dwight Lodeweges Van de Beek bij het Nederlands elftal houden voor de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Polen. “Donny wil er hartstikke graag bij zijn. Dus ik zie geen reden om hem er niet bij te houden”, vertelde hij maandag tijdens de persconferentie. Tot al het papierwerk in orde is, wordt er voorzichtig omgesprongen met Van de Beek.

De Telegraaf meldt maandagavond dat Ajax een vast bedrag van veertig miljoen euro ontvangt. De transfersom kan middels bonussen oplopen tot maximaal 45 miljoen euro. Clubwatcher Mike Verweij zei zondagavond op de website van zijn werkgever dat Ajax bovendien een dooverkooppercentage heeft bedongen. Het salaris van Van de Beek van ruim zes miljoen euro per jaar kan via eventuele bonussen nog verder oplopen.