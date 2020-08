Thiago Silva akkoord met Chelsea over tweejarig contract

De toekomst van Thiago Silva ligt bij Chelsea. Volgens transfermarktexperts Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano heeft de verdediger een akkoord bereikt over een tweejarig contract op Stamford Bridge. Niets staat de overstap nog in de weg, zo verzekeren de Italiaanse journalisten. Witte rook wordt in de komende dagen verwacht. Omdat Silva een aflopend contract had bij Paris Saint-Germain, hoeft Chelsea geen transfersom te betalen voor zijn komst.

De transfer van Silva lijkt in rap tempo te zijn beklonken. Donderdag meldde de Daily Telegraph dat Chelsea van plan was om de 35-jarige stopper een aanbieding te doen. Silva had door de belangstelling van Fiorentina en AC Milan ook de optie om terug te keren in Italië, maar zou de droom koesteren om aan de slag te gaan in de Premier League. Naar verluidt is de Braziliaan bereid om fors in te leveren om die droom te laten uitkomen.

Silva verdiende bij PSG een kleine zeventien miljoen euro per jaar, maar hij zou nu genoegen nemen met een jaarloon van zes miljoen euro om in Engeland te kunnen spelen. De routinier maakte in 2004 eoverstap van Juventude uit Brazilië naar FC Porto en speelde nadien voor Dinamo Moskou, Fluminense, AC Milan en PSG; sinds 2012 kwam hij tot 315 officiële wedstrijden voor de Parijzenaars. Zijn laatste was de verloren Champions League-finale tegen Bayern München van zondag.

Manager Frank Lampard van Chelsea zou met de Braziliaan ervaring aan zijn defensie kunnen toevoegen. Met Kurt Zouma, Andreas Christensen, Antonio Rudiger en Fikayo Tomori beschikt hij over de nodige centrumverdedigers, maar het is geen geheim dat de verdediging afgelopen seizoen kwetsbaar was en dat Lampard nog graag versterkingen voor zijn defensie zou willen verwelkomen. Chelsea verwelkomde eerder al Hakim Ziyech en Timo Werner, terwijl ook Kai Havertz op weg is richting Stamford Bridge.