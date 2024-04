Thiago Silva weet definitief voor welke club hij Chelsea gaat inruilen

Thiago Silva ruilt Chelsea zo goed als zeker in voor Fluminense. GOAL meldt dinsdag dat de 39-jarige verdediger tot een mondeling akkoord is gekomen met de Braziliaanse topclub na enkele verhelderende gesprekken. Thiago Silva liet in een eerder stadium al weten dat hij op korte termijn een knoop doorhakt wat betreft zijn toekomst. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen hij gaat tekenen bij Fluminense.

Fabrizio Romano meldde eerder al dat Thiago Silva Chelsea na dit seizoen transfervrij verlaat. De zeer ervaren Braziliaanse mandekker gebruikte de afgelopen periode om na te denken over zijn toekomst bij the Blues en zal in de zomer dus aan een nieuwe uitdaging beginnen. Daardoor komt er na vier jaar een einde aan zijn tijd op Stamford Bridge.

Thiago Silva was één van de gezichten van Paris Saint-Germain, waar hij acht jaar speelde, voordat hij in de zomer van 2020 transfervrij overstapte naar Chelsea. Daar zou de 113-voudig international van Brazilië veel successen kennen.

Zo won hij in 2020/21 de Champions League met de Londenaren en in het seizoen daarna de UEFA Super Cup en het WK voor clubteams. Thiago Silva bleek ondanks zijn leeftijd een betrouwbare pion in het elftal van the Blues, daar hij elk seizoen steevast tot ongeveer 35 wedstrijden kwam.

Na dit seizoen zit het avontuur van Thiago Silva in de Premier League er dus op. Romano meldde dat de Braziliaan in januari al meerdere aanbiedingen kreeg om Stamford Bridge achter zich te laten, maar hij besloot om te blijven en Chelsea te helpen in de beslissende fase van het seizoen.

Oude liefde

Thiago Silva genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Fluminense en die club redde hem ook van een uitzichtloze situatie bij Dinamo Moskou in 2006. De centrumverdediger stapte vanuit Fluminense in 2009 over naar AC Milan.

“Thiago Silva is al langere tijd een droom van ons. De president praat bijna elke week met hem”, liet sportief directeur Fred van Fluminense ruim een maand geleden weten in gesprek met ESPN. “Thiago weet dat de deur hier altijd voor hem open staat. Op een dag zal Thiago terugkeren.”

