‘Lazio geeft niet op na misgrijpen David Silva en kijkt rond bij Ajax’

De spelers van Ajax zijn behoorlijk in trek. Het Italiaanse medium Radiosei meldt maandag namelijk dat Lazio de mogelijkheden onderzoekt om Lisandro Martínez en Edson Álvarez in deze transferperiode over te nemen. Trainer Simone Inzaghi is gecharmeerd van het tweetal van Ajax, al zijn er wel twijfels over de haalbaarheid van de Argentijn en Mexicaan. Lazio dreigt Bastos kwijt te raken aan Fenerbahçe, waardoor een nieuwe verdediger zeer wenselijk is in het Stadio Olimpico.

Over de hoogte van een eventueel bod op het Ajax-duo wordt niet gerept door bovengenoemd medium. Het is ook nog maar de vraag of de Amsterdamse club bereid is om het tweetal te laten gaan, daar ze net pas hun eerste seizoen in Nederland achter de rug hebben. Martínez heeft een doorlopend contract tot medio 2023, terwijl Álvarez een jaar langer vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

Lazio heeft enkele alternatieven achter de hand, mocht een eventuele deal met Ajax mislukken. Op het lijstje van Inzaghi prijken tevens de namen van Marash Kumbulla (Hellas Verona) en Kim Min-jae (Jeonbuk Hyundai Motors). De clubleiding van Lazio is daarnaast druk bezig met het binnenhalen van José Manuel ‘Pepe’ Reina, die afkomstig is van AC Milan. David Silva leek ook op weg naar Rome, maar de middenvelder ruilde Manchester City op het laatste moment in voor Real Sociedad.

Martínez en Álvarez zijn niet de enige Ajax-spelers die belangstelling genieten uit de Serie A, want volgens de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio is nu ook Napoli in de markt voor Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback wordt tevens al enige tijd genoemd als mogelijke aanwinst van zowel het Barcelona van trainer Ronald Koeman en Chelsea.