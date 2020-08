Messi deelt onheilspellende boodschap in gesprek met Koeman

In zijn eerste gesprek met Ronald Koeman heeft Lionel Messi laten weten dat hij twijfelt aan zijn toekomst bij Barcelona, zo beweert RAC1 donderdagavond. De aanvaller, die zijn vakantie onderbrak om met de nieuwe trainer om de tafel te gaan, zou hebben aangegeven dat hij op dit moment het gevoel heeft zich 'meer buiten de club dan binnen de club' te bevinden.

Hoewel Spaanse media de berichtgeving opvatten als een signaal dat Messi weg wil, zou hij dat niet op die manier hebben geformuleerd. De aanvaller zou eveneens hebben erkend dat een vertrek lastig wordt gezien zijn contractuele situatie: zijn verbintenis in het Camp Nou loopt nog een jaar door. Barcelona wil ondertussen niet reageren op de berichten over het gesprek tussen Koeman en Messi.

Over de toekomstplannen van Messi is veel geschreven sinds de 2-8 nederlaag van Barcelona tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Voorzitter Josep Maria Bartomeu onderneemt pogingen om de 33-jarige Argentijn voor Barcelona te behouden, maar enkele Spaanse media berichtten in de afgelopen dagen dat hij het liefst wil vertrekken.

? Barcelona - Bayern München 2-8 ? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 14 augustus 2020

Woensdagavond kondigde Koeman tijdens zijn perspresentatie al aan dat hij met Messi in gesprek zal gaan. "Hij is de beste speler ter wereld en die wil je natuurlijk in de ploeg hebben", zei de Nederlander. "Als trainer vind ik het fantastisch om met hem te werken. Hij wint wedstrijden voor je. Ik hoop dat hij nog jaren bij ons blijft. Hij heeft een contract, maar vanaf vandaag ga ik met hem praten. Hij is natuurlijk de aanvoerder. We gaan met de leiders praten en besluiten nemen."

Als Messi deze zomer vertrekt, is hij dankzij een contractuele clausule transfervrij voor clubs die niet actief zijn in een van de vijf grootste competities van Europa: de Premier League, de Bundesliga, de Serie A, de Ligue 1 en LaLiga. Voor alle andere clubs geldt een transferclausule van zevenhonderd miljoen euro. Zondag werd hij nog in verband gebracht met Manchester City, waar zijn oude trainer Josep Guardiola de scepter zwaait.