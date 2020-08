Koeman bij presentatie: ‘Er loopt een goede speler bij Ajax’

Ronald Koeman is woensdagavond officieel voorgesteld als nieuwe trainer van Barcelona. Tijdens de persconferentie kreeg de vertrokken bondscoach van het Nederlands elftal de vraag of hij gaat proberen enkele spelers mee te nemen naar het Camp Nou die hij onder zijn hoede had bij Oranje. De oefenmeester hield zich op de vlakte toen hij werd gevraagd naar de mogelijke komst van Donny van de Beek.

Van de Beek speelt nog altijd bij Ajax en heeft een contract tot de zomer van 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Dinsdag meldde transferexpert Nicoló Schira echter dat de middenvelder in beeld is om de eerste grote aanwinst te worden van Koeman. Er zouden al vergevorderde gesprekken plaatsvinden tussen Barcelona en het management van Van de Beek. Naar verluidt drong Koeman intern aan op de komst van zijn landgenoot, maar dat wil hij niet bevestigen.

"Ik praat niet over transfers", reageerde de opvolger van Quique Setién op een vraag waarin de naam van Van de Beek specifiek werd genoemd. "We kijken naar posities waarop we versterking nodig hebben." Koeman wil niet uitweiden over spelers van andere clubs. "We kijken naar de club zelf. Ik kan mijn mening niet geven over spelers, of zeggen of ze interesse hebben om bij Barcelona te spelen. Er zit een goede speler bij Ajax, maar er zijn er meer."

Ruud Gullit: 'Het is jammer dat Koeman gaat'

Een andere speler van Barcelona, Luis Suárez, wordt op zijn beurt juist gelinkt aan een transfer naar Ajax. Zijn management verzekerde eerder op de dag echter dat de aanvaller niet weg wil uit Barcelona. "Ik heb al gezegd dat ik niet inga op individuele spelers", herhaalt Koeman wanneer hij wordt gevraagd naar Suárez. Toch beantwoordt hij wel enkele vragen over de toekomst van sterspeler Lionel Messi, van wie onduidelijk is of hij wil vertrekken bij Barcelona.

"Ik weet niet of ik Messi moet overtuigen", vertelt Koeman. "Hij is de beste speler ter wereld en die wil je natuurlijk in de ploeg hebben. Als trainer vind ik het fantastisch om met hem te werken. Hij wint wedstrijden voor je. Ik hoop dat hij nog jaren bij ons blijft. Hij heeft een contract, maar vanaf vandaag ga ik met hem praten. Hij is natuurlijk de aanvoerder. We gaan met de leiders praten en besluiten nemen." De oefenmeester wil Messi vragen hoe hij aankijkt tegen een langer verblijf. "Ik ben er niet om beslissingen te nemen voor anderen. Hij heeft nog een contract voor een jaar, dus hij is speler van Barcelona."