Officieel: dit is het tenue waarmee het Nederlands elftal gaat spelen op het EK

De KNVB heeft maandagochtend het officiële tenue gepresenteerd waarmee het Nederlands elftal zal gaan uitkomen op het EK aankomende zomer. Het is een minimalistisch oranje thuistenue en een blauw uittenue met geometrische patronen. Komende vrijdag zal het tegen Schotland voor het eerst worden gedragen.

Het nieuwe thuisshirt is vanzelfsprekend oranje en bevat ook een kroon in de kraag. Nike beschrijft het als 'een statement van minimalisme en geometrie, gekenmerkt door drie subtiele tinten blauw'.

De bekendmaking van het shirt was een bijzonder moment. Ronald Koeman droeg het shirt over aan Frenkie de Jong, wat ons deed denken aan Rinus Michels, die dat ooit ook deed bij de huidige bondscoach voorafgaand aan het gewonnen EK van 1988.

"We hopen zeventien- en achttienjarige jongens en meisjes te inspireren", aldus Dave Dekker, commercieel directeur bij de KNVB, die namens de voetbalbond mede over het tenue beslist. Daarna verklaart Dekker dat Nike precies weet welke muziek er onder jongeren populair is. “Zoals Frenna en Broederliefde.”

Het nieuwe thuisshirt is een breuk met het vorige thuistenue. Daarbij vielen vooral de lichte strepen op in het oranje. De strepen waren toen bedoeld als leeuwenmanen en moesten verwijzen naar de tatoeage van Memphis Depay van de Nederlandse leeuw. Het nieuwe design is meer Scandinavisch, heel strak.



Komende interlandperiode staat voor Oranje in het teken van de voorbereiding op het EK van aankomende zomer. Er worden oefenwedstrijden afgewerkt tegen Schotland (22 maart) en de Duitse nationale ploeg (26 maart).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties