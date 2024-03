International onthult: ‘Ik voel me bij Koeman wat prettiger dan bij Van Gaal’

Teun Koopmeiners vindt dat fans van het Nederlands elftal ‘de Koopmeiners van Atalanta’ nog te weinig hebben gezien, zo vertelt de middenvelder in een interview met De Telegraaf. Ook gaat hij in op zijn relatie met teamgenoot Marten de Roon.

“Als je het omrekent, kan ik ongeveer dezelfde statistieken overleggen per minuut”, antwoordt Koopmeiners op de vraag waarom hij bij Oranje minder bepalend is dan bij Atalanta.

Toch vindt hij dat hij zich moet verbeteren in het shirt van het Nederlands elftal. “Ik zoek naar de Koopmeiners van Atalanta, maar zo makkelijk is dat niet. Sommige dingen moet je hier heel anders doen. Er wordt iets heel anders gevraagd.”

Koopmeiners verklaart zich nader: “Bij de club speel ik in een ander systeem, neem ik de penalty’s, de corners en de vrije ballen, er zijn daar meer automatismen en sta ik op een heel andere plek.”

Bondscoach Ronald Koeman mag voor het EK van komende zomer slechts 23 spelers meenemen. Het heeft er alle schijn van dat Koopmeiners deel uitmaakt van de selectie. De spelverdeler staat tot dusver op tien doelpunten en drie assists in de Serie A.

“De concurrentie is moordend. Het wordt een hele klus voor Koeman om een selectie van slechts 23 spelers samen te spelen, maar ik voel het vertrouwen.” Vervolgens vraagt interviewer Mike Verweij of hij zich net zo prettig voelt bij Koeman als bij de vorige bondscoach, Louis van Gaal. “Ik voel me bij deze trainer zelfs wat prettiger.”

Ook doet Koopmeiners in het interview een boekje open over zijn transfer van AZ naar Atalanta. “De Roon heeft me fantastisch geholpen. Hij en zijn vrouw zijn echt goud waard geweest. Dankzij hen heb ik me geen moment eenzaam gevoeld.”



