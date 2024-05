Komst Potter naar Ajax onwaarschijnlijk; minder twijfels over alternatief

Het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat Graham Potter in de aankomende dagen of weken een contract bij Ajax gaat tekenen. Het Algemeen Dagblad meldt woensdagochtend dat de Amsterdammers de kans van slagen bij Francesco Farioli groter achten.

Al geruime tijd is Ajax in gesprek met de Engelsman. Potter reisde zelfs af naar Nederland om gesprekken te voeren met de leiding van de Amsterdamse club, maar tot een akkoord kwamen beide partijen vooralsnog niet.

Aanvankelijk was er sprake van een 'gigantisch gat' tussen wat de voormalig Chelsea-trainer wilde ontvangen en wat Ajax bereid was op tafel te leggen. Inmiddels zouden Potter en de Amsterdammers dichter bij elkaar zijn gekomen en bereiden de Brit en zijn zaakwaarnemer een tegenvoorstel voor.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Maar ingewijden achten de kans nog steeds groter dat Kroes deze maand de oud-trainer van Brighton en Chelsea niet dan wél presenteert in de Johan Cruijff ArenA", schrijft Johan Inan namens het AD.

"Dat zien zij niet los van de gesprekken met de minder ervaren maar goedkopere kandidaat: Francesco Farioli. De clubleiding raakte de voorbije weken steeds verder overtuigd van de pas 35-jarige maar inhoudelijk sterke Italiaan, over wie binnen Ajax minder twijfels bestaan om een deal te bereiken."

Er is een reële kans dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie dus in zee gaat met Farioli. De Italiaan is momenteel in dienst van OGC Nice, waar hij sinds juli vorig jaar voor de groep staat.

Farioli is dus bezig aan zijn eerste seizoen bij Nice en stevent af op plaatsing voor Europees voetbal. Waar de voormalig werkgever van onder meer Wesley Sneijder vorig seizoen nog negende eindigde, bezet Nice momenteel de vijfde plaats in de Ligue 1.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties