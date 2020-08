Valentijn Driessen tipt Daley Blind voor Barcelona van Koeman

Barcelona heeft woensdag de komst van Ronald Koeman bevestigd. De nieuwe trainer heeft voor twee jaar getekend en als assistent-trainer neemt hij naar alle waarschijnlijkheid Alfred Schreuder met zich mee. Valentijn Driessen hoopt dat Koeman diverse Oranje-internationals naar het Camp Nou haalt, waaronder twee spelers van Ajax. Daarnaast denkt de chef voetbal van De Telegraaf dat ook Memphis Depay goed bij Barcelona zou passen.

Koeman wordt woensdagavond gepresenteerd door Barcelona en moet voor betere tijden zorgen in het Camp Nou. “Hij zal orde in de chaos moeten scheppen en schoon schip moeten maken”, zegt Driessen tegenover Veronica Inside. Barcelona won dit seizoen geen prijs en na Ernesto Valverde was Quique Setién de tweede trainer dit kalenderjaar die ontslagen werd. “Ik denk dat er geen beter moment is om in te stappen”, stelt Driessen. “Je gaat nooit met meer dan 2-8 verliezen van Bayern. Het is alleen de vraag wat je kan doen op de transfermarkt en hoe ver kan je gaan met het opschonen van het elftal?”

Bartomeu: 'Messi zal onderdeel zijn van dit Barcelona'

Volgens Driessen is het van groot belang dat Koeman op een lijn komt met sterspeler en aanvoerder Lionel Messi. “Messi blijft het uithangbord en dat zal nooit veranderen. Die moeten op een lijn zien te komen en dan moet Koeman proberen om zeker zijn eerste jaar zo goed mogelijk door te komen, met minimaal een prijs”, vertelt Driessen. “Win je geen prijs, dan ben je de volgende die op de dijk wordt gezet.”

Driessen hoopt dat Koeman een aantal spelers met zich meeneemt. Hij kijkt daarbij naar Ajax: “Ik denk dat Donny van de Beek goed zou passen. Dat is een echte teamspeler, die wil wel werken en heeft veel diepgang”, aldus Driessen over de Oranje-international, die de afgelopen maanden in verband werd gebracht met Real Madrid en Manchester United. “Daley Blind zou ik ook graag daar willen zien. Zeker zoals hij nu bezig is, qua organisatie is hij heel goed en hij is balvast. Hij past wel in dat systeem. Hij kan dat niveau echt wel aan, dat geloof ik zeker. Het niveau van Barcelona is niet dat van tien jaar geleden."

Tot slot denkt Driessen dat Depay een versterking zou zijn voor Barcelona. “Met Depay kan je Messi misschien een beetje onder druk zetten. Depay is wel een speler die wedstrijden voor je kan beslissen, zeker als hij fit is.” Depay stond maanden aan de kant met een zware knieblessure en is inmiddels weer fit. De aanvoerder van Olympique Lyon hoopt woensdagavond ten koste van Bayern München de Champions League-finale te bereiken.