Twee blunders van Varane worden Real Madrid fataal tegen Man City

Manchester City heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De manschappen van manager Josep Guardiola wonnen in het lege Etihad Stadium met 2-1 van Real Madrid, hetgeen na de 1-2 zege uit het heenduel ruim voldoende was. Raphäel Varane werd de kop van Jut aan de zijde van de Spanjaarden, door beide doelpunten weg te geven aan the Citizens.

Real begon uiterst zwak aan de wedstrijd, door in de negende minuut het eerste doelpunt cadeau te doen aan Manchester City. De schuldige was Varane, die zich in de opbouw liet aftroeven door Gabriel Jesus. De Braziliaan legde de bal simpel opzij, waardoor Sterling eenvoudig kon scoren: 1-0. Nadat Sterling vlak daarna rakelings over mikte, kwam Real Madrid eindelijk in de wedstrijd.

Dat begon met een fenomenale actie van Benzema, die met een voetbeweging van zijn rechter- naar linkervoet schitterend om Aymeric Laporte heen draaide, maar vervolgens op doelman Ederson stuitte. In de 28ste minuut was het wél raak voor de centrumspits van de Koninklijke, die zelf Rodrygo vrijzette op de rechterflank, om diens voorzet daarna perfect in te koppen: 1-1. In de slotfase van de eerste helft had City weer het betere van het spel. Courtois greep eerst weifelend in op een inzet van João Cancelo, en gaf de bal daarna zomaar weg in de opbouw, maar kwam er beide keren mee weg. In de slotminuut voorkwam de Belgische goalie dat een hoekschop van Kevin De Bruyne verrassend ineens zou binnen vliegen.

Gabriel Jesus viert de 2-1, terwijl John Stones hem om de nek vliegt.

De Bruyne was drie minuten na rust opnieuw betrokken bij een gevaarlijk moment, ditmaal door Sterling op sublieme wijze vrij voor Courtois te zetten, maar de Engelse aanvaller punterde met links net naast. Aan de andere kant was Benzema, veruit de gevaarlijkste speler aan Real-zijde, twee keer dreigend. De schoten van de Fransman gingen echter respectievelijk naast en op doelman Ederson. Weer aan de overzijde werd de tweestrijd vervolgens beslist door een nieuwe blunder van Varane. De verdediger wilde terugkoppen naar Courtois, maar Gabriel Jesus was eerder bij de bal en tikte de bal langs de goalie: 2-1.

Real had daardoor nog eens twee doelpunten nodig om verder te komen, hetgeen er geen moment in zat. Het was juist City dat de beste kansen kreeg om de score te vergroten: invaller Bernardo Silva weigerde echter breed te leggen op De Bruyne, terwijl een vrije trap van David Silva rakelings over de kruising vloog. Sterling claimde tussendoor nog een penalty na een lichte duw van Daniel Carvajal, maar kreeg die niet.