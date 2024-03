‘Ten Hag heeft 85 miljoen over voor basisspeler van PSV uit seizoen 2022/23’

Erik ten Hag en Manchester United hebben Jarrad Branthwaite gebombardeerd tot topprioriteit voor de komende transferperiode, zo weet Sky Sports. The Mancunians willen twee spelers verkopen om de komst van de centrale verdediger van Everton te financieren.

De interesse van Manchester United in Branthwaite is geen verrassing te noemen, daar de mandekker zich in de Premier League behoorlijk aan het doorontwikkelen is. Begin dit jaar werd hij al gelinkt aan Real Madrid, waar hij opnieuw zou kunnen samenwerken met Carlo Ancelotti.

Branthwaite kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor PSV en liet daar een sterke indruk achter. In Eindhoven wilde men graag door met de Engelse mandekker, maar een definitieve overgang bleek niet haalbaar.

Branthwaite wist onder Ruud van Nistelrooij een vaste basisplaats af te dwingen en legde met PSV beslag op de TOTO KNVB Beker. Toen hij te duur bleek besloot technisch directeur Earnest Stewart door te schakelen naar Armel Bella-Kotchap.

Bij United lijkt men niet wakker te liggen van de hoge vraagprijs voor Branthwaite en is men bereid om 75 miljoen pond (omgerekend ruim 85 miljoen euro) te betalen voor de diensten van de 21-jarige Engelsman.

Om de komst van Branthwaite te financieren moeten Harry Maguire en Raphaël Varane het veld ruimen. Laatstgenoemde wordt al langer in verband gebracht met een vertrek van Old Trafford, maar speelt dit kalenderjaar nagenoeg alles.

Maguire heeft het een stuk lastiger en deed in 2024 slechts in drie wedstrijden de volledige negentig minuten mee. De 31-jarige Engelsman wordt geteisterd door blessureleed.

Dit seizoen kwam Branthwaite tot 31 officiële wedstrijden voor Everton. Transfermarkt schat zijn marktwaarde inmiddels op 25 miljoen euro. Op Goodison Park ligt de Engelse jeugdinternational tot medio 2027 vast. Zijn laatste contractverlenging dateert van oktober vorig jaar.

