Man United loopt averij op na knotsgek slot met goals in minuut 97 en 98

Manchester United heeft zaterdagavond twee dure punten verspeeld in de jacht op een Champions League-ticket. De ploeg van Erik ten Hag kreeg tegen Brentford 31 doelpogingen om de oren, leek er in minuut 97 alsnog met de winst vandoor te gaan, maar remiseerde door een gelijkmaker in minuut 98: 1-1. Een knotsgekke apotheose.

United wist wat het te doen stond op bezoek bij Brentford. Concurrenten Aston Villa en Tottenham Hotspur hadden eerder op de dag hun duel gewonnen en dus konden the Mancunians zich geen nieuwe misstap veroorloven.

Het was echter Brentford dat veel scherper voor de dag kwam. Na een afwachtende openingsfase zonder al te veel grote kansen schoot Ivan Toney halverwege de eerste helft op de binnenkant van de paal.

Het zou de eerste, maar zeker niet de laatste keer zijn dat het aluminium werd gevonden. Amper tien minuten later kopte Mathias Jørgensen namelijk op de bovenkant van de lat uit een indirecte corner. Manchester United zette daar in de eerste helft nauwelijks iets tegenover.

Ten Hag liet Raphaël Varane in de rust in de kleedkamer achter - zeer waarschijnlijk met een blessure - en bracht Harry Maguire voor hem binnen de lijnen. Hij zag hoe Rasmus Højlund voor het eerste gevaar zorgde namens de bezoekers.

De Deense spits werd gevonden door Bruno Fernandes en deed weinig verkeerd, maar moest toezien hoe Mark Flekken een fantastische reflex in huis had. Aan de overkant redde André Onana tot twee keer toe op inzetten van Brentford.

De thuisploeg was veel gevaarlijker dan United en raakte via Yoane Wissa en Bryan Mbeumo voor de derde en vierde keer het aluminium. Ten Hag had Antony intussen binnen de lijnen gebracht en zag de Braziliaan op karakteristieke wijze net voorlangs schieten.

Twintig minuten voor tijd maakte Lisandro Martínez zijn rentree namens de bezoekers. De Argentijn leeft dit seizoen van blessure naar blessure en kwam op 4 februari voor het laatst in actie.

Brentford bleef in het laatste kwart jagen op de overwinning en was dichtbij via Toney (afgekeurde goal) en Mbeumo (schot op de lat op aangeven van Flekken), maar kreeg in minuut 97 de deksel op de neus.

De ingevallen Mason Mount, die op 11 november voor het laatste minuten had gemaakt in competitieverband, schoof binnen op aangeven van Casemiro. Wie dacht dat United daarmee de buit binnen had kwam bedrogen uit. Een minuut later was het aan de andere kant ook raak. Kristoffer Ajer bezorgde zijn ploeg een meer dan verdiend punt.

