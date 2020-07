‘Niemand durft het te zeggen, maar het ligt aan het uiterlijk van Cillessen’

Jasper Cillessen beleeft zeker niet het beste seizoen uit zijn loopbaan. De 31-jarige doelman ging vorige zomer van Barcelona naar Valencia, maar wist daar niet alle verwachtingen in te lossen. Onder interim-trainer Voro González, die sinds 29 juni de leiding heeft, lijkt Cillessen zijn basisplaats verloren en de ex-Ajacied werd door Marca ook nog eens opgenomen in het flopelftal van dit seizoen in LaLiga. Nico Dijkshoorn zoekt in zijn column voor Voetbal International opvallend genoeg de verklaring voor een groot deel in het uiterlijk van Cillessen.

"Als sport voor een groot gedeelte lijden en opoffering is, dan is Jasper Cillessen de nieuwe Jezus", opent Dijkshoorn. "Zo ziet het er ook uit, alsof hij vlak voor de wedstrijd op een klein houten kruis is gespijkerd. Jasper kijkt altijd alsof hij net midden in de nacht, op zoek naar zijn mobiele telefoon, op een blokje lego is gaan staan. Zo ken ik hem al jaren, als iemand die niet voor zijn lol op deze planeet is. Even 85 jaar leven en dan snel naar het hiernamaals. Kijken of ze daar misschien nog een chagrijnige keeper nodig hebben."

Cillessen zat van de laatste vier wedstrijden van Valencia drie keer op de bank. "Het is, en dat verbaast mij dus helemaal niet, weer eens doffe ellende rond Jasper", ziet Dijkshoorn. "Valencia zette hem een wedstrijd lang op de bank en liet hem daarna opeens weer een wedstrijd spelen. Dan weet je genoeg: bij Valencia zijn ze er inmiddels ook achter dat Cillessen altijd met doodsangst duikt. Iedere redding van Cillessen, daar kleeft de eventuele mislukking al aan vast. Het ziet eruit als keepen terwijl je liever thuis het vriesvak van je koelkast ontdooit."

Dan volgt de opmerkelijke verklaring van Dijkshoorn voor de malheur van Cillessen. "Ik kom hier met een gewaagde stelling: het ligt aan zijn gezicht. Bijna niemand durft het te zeggen, want je moet mensen nooit op hun uiterlijk beoordelen, maar ik weet als ervaringsdeskundige dat de vorm van je kop, de manier waarop je lacht en de uitbundigheid waarmee het haar uit je schedel groeit, een grote rol speelt in het dagelijks leven en misschien wel een essentiële rol in de voetballerij."

"De carrière van Jasper Cillessen wordt voor een groot gedeelte bepaald door uiterlijk. Eigenlijk zit alles tegen. Zijn lichaamstaal is niet goed. Een prachtige redding ziet er bij Cillessen, door de manier waarop hij kijkt, altijd uit als een wonderbaarlijke ontsnapping aan een mislukking. De handschoenen van Cillessen passen niet bij zijn armen. Jasper lijkt permanent op een kindertekening. Twee lijntjes uit de romp en dan een paar enorme harken als vingers.

"Maar het allerbelangrijkste mankement is zijn gelaatsuitdrukking", aldus Dijkshoorn, die benadrukt dat Cillessen er zelf niets aan kan doen. "Ik zoek het juiste woord. Verongelijkt. Dat is het. Cillessen kijkt altijd verongelijkt. Hij is dat niet, maar zo staat zijn gezicht. Zo is hij geboren. Jasper was drie minuten oud en toen moet hij eruit hebben gezien als iemand die liever nog zeven jaar in die buik was blijven zweven. Ook tijdens ieder interview kijkt Jasper Cillessen verongelijkt. Op zijn hoede. Bang. Aarzelend. Dat voelt hij allemaal niet, maar dat is helaas zijn gezicht."