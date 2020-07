Zestienjarige pikt aan bij hoofdmacht van Valencia: ‘Ik droom van Oranje’

De zestienjarige Mert Demirci Nijmeijer is nog geen bekende naam in Nederland, maar hoopt hier spoedig verandering in te brengen. De talentvolle keeper staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij het Spaanse Valencia, waar hij al geregeld met de hoofdmacht mee mag trainen en zich gestaag ontwikkelt dankzij tips van onder meer Jasper Cillessen. Demirci ziet hem als een mentor, maar heeft desondanks de ambitie om hem op termijn uit de basis te spelen bij club en land.

Door Thijs Verhaar

Voor een in Spanje geboren en getogen tiener is het een vreemde wens om ooit voor het Nederlands elftal uit te willen komen, maar Demirci is er zeker van. Als hij ooit moet kiezen tussen een interlandloopbaan bij Spanje of bij Oranje, verdedigt hij het liefst het doel namens het land van zijn moeder Monique. “Tijdens de WK-finale van 2010 was ik echt nog een klein jongetje en juichte ik net als mijn klasgenootjes toen Andrès Iniesta scoorde, maar met de jaren is mijn band met Nederland steeds sterker geworden. Nu ben ik boos als Oranje niet wint en heeft het Nederlands elftal mijn voorkeur. Toch zou het ook een eer zijn om voor de Spaanse selectie te spelen als Nederland in de toekomst niet geïnteresseerd blijkt.”

Demirci gaat iedere zomer op vakantie bij zijn opa en oma in Assen en ook zijn favoriete Nederlandse club Ajax volgt hij op de voet. Zelf woonde hij tot vorig jaar in Madrid, waar hij speelde bij CF Rayo Majadahonda, dat vorig jaar actief was op het tweede niveau van Spanje. Hij hoefde echter niet lang te twijfelen toen zich een kans voordeed om promotie te maken. “Inmiddels ben ik met mijn moeder naar Valencia verhuisd, vanwege het voetbal. De club volgde mij al een tijdje en kwam met een duidelijk leerplan voor mij. Ik had meer goede opties, maar zag hier de meeste mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen als keeper.”

De nu zestienjarige doelman sloot afgelopen zomer aan bij Valencia Onder-18 en groeide daar meteen uit tot een vaste waarde in het elftal. Zijn tijd bij de ploeg blijft echter beperkt tot één seizoen, want na de zomer maakt hij de volgende stap naar de Onder-19, terwijl hij nu ook al geregeld mee mag trainen met het eerste elftal. Daar vechten Jasper Cillessen en Jaume Doménech met elkaar uit wie er op doel mag plaatsnemen. Demirci acht eerstgenoemde net iets sterker dan de Spanjaard, maar snapt ook wanneer de technische staf voor zijn concurrent kiest. “Jasper onderscheidt zich door zijn techniek, maar Jaume is juist weer heel energetic.”'

Demirci redt zich prima in het Nederlands, maar gebruikt soms Engelse of Spaanse woorden om zijn vaak korte, weloverwogen zinnen te verduidelijken. Over Cillessen spreekt hij echter honderduit. “Hij is een soort mentor voor mij. Hij helpt me zoveel mogelijk. Tijdens mijn eerste training bij het eerste ging het niet echt goed omdat ze veel harder schoten dan ik gewend was. Dan legt hij uit hoe ik mijn handen moet houden of hoe ik mijn acties beter kan timen. Hij is heel aardig voor me en ook Jaume geeft me handige tips waar ik veel van leer. Ik kan me daardoor goed ontwikkelen. Ik hoop over drie of vier jaar klaar te zijn om doelman te worden in het eerste team.”

Een grote doorbraak bij zijn club moet hem ook helpen om zijn andere grote ambitie waar te maken: Cillessen opvolgen bij het Nederlands elftal. Demirci werd in september 2019 al eens opgeroepen voor Oranje Onder-17, maar mocht tijdens het oefentweeluik tegen Frankrijk niet debuteren. In het eerste duel kreeg Dani van de Heuvel (Ajax Onder-18) de voorkeur en bij de tweede wedstrijd was het de beurt aan Robin Roefs, die normaal gesproken het doel verdedigt van NEC Onder-21. In dezelfde lichting speelt ook nog PSV’er Aron van Lare, terwijl Demirci zelf de achttienjarige Ajacied Calvin Raatsie als grootste concurrent voor de toekomst ziet.

“Er zijn best veel Nederlandse keepers die heel goed kunnen worden. Ik ken ze allemaal en ik denk dat Raatsie nu de beste is. Hij is al een heel goede doelman; beter dan ik op het moment”, aldus de zelfbewuste Demirci, die na het oefentweeluik vooralsnog geen nieuwe uitnodiging voor Oranje Onder-17 ontving. “Ik moet heel veel trainen en zorgen dat ik mezelf blijf verbeteren. Mijn sterke punten zijn hoge ballen en meevoetballen. Dat is ook heel belangrijk tegenwoordig en ik ben goed met mijn voeten”, stelt de zestienjarige sluitpost. “Waar ik nog aan moet werken zijn mijn reflexen. Jan Oblak, mijn voorbeeld, is daar ondanks zijn lengte heel goed in. Zelf ben ik ook heel groot, maar mijn reactiesnelheid is nog niet top. Gelukkig ben ik nog heel jong en heb ik nog veel tijd om mijn dromen waar te maken.”