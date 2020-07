Lionel Messi is het helemaal zat en trekt keiharde conclusies

Barcelona verloor donderdagavond op eigen veld met 1-2 van Osasuna. Terwijl Real Madrid de 34ste landstitel veroverde, stond Lionel Messi diep teleurgesteld op het veld. Na afloop van de verliespartij stak Messi zijn teleurstelling en boosheid over opnieuw een slecht resultaat niet onder stoelen of banken. Volgens de aanvoerder van de Catalanen was de belabberde wedstrijd tegen Osasuna typerend voor het gehele seizoen van Barcelona.

Het team van trainer Quique Setién speelde bijzonder matig tegen de nummer elf van LaLiga. Messi tekende in de tweede helft nog wel op prachtige wijze voor de gelijkmaker, maar kon niet voorkomen dat het gelijkspel diep in blessuretijd uit handen werd gegeven. Messi stond direct na afloop de Spaanse media te woord en daar was hij duidelijk: “We moeten onzelf eens goed in de spiegel aankijken. We zijn Barcelona en wij horen van iedereen te winnen.”

Messi kijkt terug op een slechte periode zonder prijzen. “AS Roma, Liverpool... Het geduld van de fans raakt op omdat we ze niets geven”, vervolgt hij, verwijzend naar de uitschakeling in de Champions League van de vorige twee seizoenen. Volgende maand staat voor Barcelona de return van de achtste finales van het miljardenbal tegen Napoli op het programma. “Als we nog mee willen doen in de Champions League dan zal er een hoop moeten veranderen. Op deze manier verliezen we van Napoli.”

Messi is bang dat het seizoen als een nachtkaars uitgaat. “We willen niet dat het seizoen op deze manier afloopt, maar deze wedstrijd is representatief voor ons seizoen. We waren ontzettend zwak en zijn geklopt op basis van intensiteit en motivatie. We speelden op een ontzettend lage intensiteit en krijgen het hele seizoen al veel te eenvoudig doelpunten tegen. We hebben veel punten verloren, ook tegen ploegen waarvan we niet mochten verliezen. De wedstrijd van vandaag was illustratief voor ons seizoen”, aldus Messi.